Αφθώδης πυρετός: Δύο νέες εστίες - Τι απαντούν οι αρμόδιοι για το «σπάσιμο πορτών» - Οργή κτηνοτρόφων στο Προεδρικό (βίντεο)

Τα σημερινά αποτελέσματα των αναλύσεων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ανέδειξαν άλλες δύο μολυσμένες μονάδες, φτάνοντας έτσι στις 44 με κρούσματα αφθώδη πυρετού, σύμφωνα με ενημέρωση από τις Υπηρεσίες.

Οι σημερινές μονάδες είναι μια μονάδα 16 αιγοπροβάτων στη Δρομολαξια και μια μονάδα βοοειδών με 193 ζώα στο Μενεού, εντός της μολυσμένης ζώνης στην επαρχία Λάρνακας.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες συνεχίζουν, στο μεταξύ, τις επιδημιολογικές διερευνήσεις, δειγματοληψίες, ιχνηλατήσεις και εργαστηριακές εξετάσεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι εμβολιασμοί έχουν φτάσει στο 98% των μονάδων βοοειδών και στο 65% των μονάδων αιγοπροβάτων παγκυπρίως. Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει ο δεύτερος επαναληπτικός εμβολιασμός.

Συνεχίζονται, εξάλλου, σήμερα οι θανατώσεις ζώων στα Λιβάδια φτάνοντας μέχρι στιγμής περίπου τις 21,000 αιγοπρόβατα συνολικά.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και η Αστυνομία συνεχίζουν, εξάλλου τις συντονισμένες ενέργειες για εντοπισμό παράνομων διακινήσεων. Σύμφωνα με την ενημέρωση, μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τέσσερις περιπτώσεις για τις οποίες προβαίνουν οι αρχές στη λήψη των προβλεπόμενων από την νομοθεσία μέτρων.

Σε σχέση με τις δηλώσεις κτηνοτρόφου ότι ζητήθηκε από λειτουργούς να σπάσουν πόρτες, διευκρινίζεται ότι η Υπουργός ουδέποτε έδωσε τέτοια οδηγία. Σύμφωνα με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες «η Υπουργός αυτό που πάντα ζητεί από τους υπηρεσιακούς είναι να εφαρμόσουν τη νομοθεσία τους. Συγκεκριμένα, όπως πολλές φορές είπε και δημόσια η κ. Γεωργιάδου, σύμφωνα με το άρθρο 9.1 του περί της Υγείας των Ζώων Νόμου, οι επίσημοι κτηνίατροι, οι εντεταλμένοι κτηνίατροι και οι κτηνιατρικοί επιθεωρητές που έχουν εξουσιοδοτηθεί από το Διευθυντή με βάση τις παραγράφους (α) και (β) του άρθρου 8, δύνανται να εισέρχονται απρόσκοπτα σε οποιοδήποτε χώρο επιχείρησης ή σε υποστατικά ή άλλους χώρους, όπου εύλογα πιστεύουν ότι διεξάγεται επιχείρηση ή εργασίες, που ρυθμίζονται από τον Νόμο για άσκηση των εκ του Νόμου εξουσιών που του παρέχονται»

Διαμαρτυρία έξω από το Προεδρικό

Με ένα μαύρο φέρετρο που τοποθέτησαν σε ένα αυτοκίνητο συγκεντρώθηκαν σήμερα έξω από το Προεδρικό Μέγαρο κτηνοτρόφοι, διαμαρτυρόμενοι, όπως ανέφεραν, για τον χειρισμό της κατάστασης με τον αφθώδη πυρετό από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, τις μαζικές θανατώσεις ζώων ασυπτωματικών και συλλήψεις συναδέλφων τους.

Στην οροφή του πρώτου οχήματος της αυτοκινητοπομπής που ξεκίνησε από το νέο ΓΣΠ κι έφτασε στο Προεδρικό με ισχυρή συνοδεία αστυνομίας, οι κτηνοτρόφοι τοποθέτησαν το μαύρο φέρετρο. Υπόμνημα με τις θέσεις των διαμαρτυρομένων επιδόθηκε αργότερα από τριμελή αντιπροσωπεία τους στο προαύλιο του Προεδρικού στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέα Γρηγορίου.

Ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου από το Γέρι κρατώντας υπόμνημα με τις θέσεις των διαμαρτυρομένων εκεί, είπε ότι ζητούν να σταματήσουν οι θανατώσεις πριν τις 28 ημέρες του δεύτερου εμβολιασμού, διαμαρτύρονται γιατί η ΕΕ ζήτησε θανατώσεις αλλά στα κατεχόμενα επιχορηγεί τυροκομεία. «Από δώ είναι η Ευρώπη, από κει δεν είναι Ευρώπη, αλλά τα λεφτά της Ευρώπης τα παίρνουν», είπε. Έκανε εξάλλου λόγο για "εσχάτη προδοσία. Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Τμήμα Γεωργίας, Υπουργός κάνουν τους καπετάνιους σε στάσιμα νερά, στη φουρτούνα το καράβι βούλιαξε. Είμαστε μελλοθάνατοι", ανέφερε.

Υποστήριξε ότι «οι αγροτικές οργανώσεις πάντοτε μας πολούσαν» και ούτε ομάδες παραγωγής αναγνωρίζουν. Ερωτηθείς εάν είναι διχασμένοι είπε πως δεν είναι.

Η τριμελής αντιπροσωπεία ανέβηκε στον λόφο κι έξω από το Προεδρικό Μέγαρο συνάντησε κι επέδωσε τον υπόμνημα με τις θέσεις τους στον κ. Γρηγορίου έχοντας έναν διάλογο μπροστά στις κάμερες. Ο κ. Γρηγορίου εξήγησε τα μέτρα που λαμβάνει η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ασθένειας και τις αποζημιώσεις. Εξέφρασε τη πρόθεση να συναντηθεί μαζί τους για να συζητήσουν για τις θέσεις τους διαβεβαιώνοντας ότι θα πάρουν απάντηση και υπογραμμίζοντας την σημασία της συνεργασίας όλων.

Μιλώντας εκ μέρους των διαμαρτυρομένων ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου είπε ότι οι θανατώσεις πρέπει άμεσα να σταματήσουν, έθεσε το θέμα των μέτρων στην Πράσινη Γραμμή, είπε ότι υπάρχουν διατάγματα της ΕΕ αλλά δεν τηρούνται κι έκανε για «δύο μέτρα και δύο σταθμά» σε σχέση με την αντιμετώπιση της ασθένειας στα κατεχόμενα. «Οι κτηνοτρόφοι είμαστε μελλοθάνατοι. Ζητούμε από εσάς, την Κυβέρνηση, την Υπουργό, τον Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, το Τμήμα Γεωργίας, να δουν σοβαρά το θέμα. Πεθαίνουμε», ανέφερε

Οι παρευρισκόμενοι δεν δέχθηκαν, είπαν, το αποτέλεσμα της συνομιλίας της αντιπροσωπείας τους με τον κ. Γρηγορίου.

Το τμήμα του δρόμου μπροστά από το Προεδρικό έκλεισε για μιάμιση περίπου ώρα. Η είσοδος του Προεδρικού είχε κλείσει με κιγκλιδώματα από την Αστυνομία και αστυνομικούς με αντιδιαδηλωτική εξάρτηση, ενώ εκεί κοντά βρισκόταν και ο «Αίαντας». Η εκδήλωση διαμαρτυρίας έληξε ειρηνικά.

Ο κ. Σωτήρης από την Κυθρέα και τώρα κτηνοτρόφος στην Κοφίνου είπε πως "κανένας δεν γλυτώνει με το τροπάριο που προσπαθεί η Κυβέρνησή μας να εξολοθρεύσει την κτηνοτροφία. Εμαύρισε ο ουρανός, μαυρίσαν τα όρη, κάθε μέρα σκοτώνουν τα κοπάδια μας τούτοι οι αιμοβόροι», είπε στους δημοσιογράφους. Πρόθεση, υποστήριξε, είναι να θανατώσουν τα ζώα παγκύπρια.

Ζητούν, πρόσθεσε, να σταματήσει άμεσα η μαζική θανάτωση των ζώων, λέγοντας πως αν έχει πρόβλημα ένα ζώο «ας ψοφήσει κι ας μην μας αποζημιώσουν. Δεν έχουμε ανάγκη τις αποζημιώσεις. Αλλά αν δεν έχει πρόβλημα όχι να έρθουν να θανατώσουν όλη την περιουσία του καθενός». Σε παρατήρηση ότι αυτό ζητάει η ΕΕ, ο κ. Σωτήρης είπε πως «δεν μας ενδιαφέρει από την ΕΕ. Δεν είχαμε πάντα τα λεφτά της ΕΕ κι επιβιώσαμε. Επιβιώσαμε το ’74 που δεν είχαμε μία, τώρα που έχουμε 100 ή 1000 θα πεθάνουμε από την πείνα;»

Ο κ. Σωτήρης όπως κι άλλοι κτηνοτρόφοι επέκριναν τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και το Υπουργείο Γεωργίας γιατί, όπως είπαν, δεν έλαβαν μέτρα μετά το πρώτο κρούσμα στα κατεχόμενα. Δεν υπάρχουν ούτε και σήμερα, είπε, μέτρα στις εισόδους κι εξόδους από τα κατεχόμενα, «από τον Δεκέμβριο. Έχουμε 20 του Μάρτη και δεν υπάρχουν μέτρα». Διερωτήθηκε δε αν γίνεται έλεγχος στις φάρμες στο Πέργαμος και στην Πύλα που είναι υπό την δικαιοδοσία του κράτους από πού αγόρασαν τον σανό.





Ο κ. Σωτήρης είπε ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και θα εμποδίσει την δειγματοληψία στη δική του φάρμα.

Για να κάνεις μια φάρμα θέλει χρόνια και αγώνα, ανέφερε ο Μάμας Βασιλείου από τους Τρούλλους, λέγοντας ότι στη φάρμα στους Τρούλλους όπου σκοτώθηκαν τα ζώα αυτά ήταν ασυμτωματικά. «Δηλαδή στον κορωνοϊό έπρεπε αντί να μας μπολιάσουν να μας σκοτώσουν όλους συμπτωματικούς – ασυμπτωματικούς;" διερωτήθηκε "Και δεν ήρθε ένας άνθρωπος να μας πει πως εγώ μέστην φάρμα μου θα χειριστώ αυτό το πράγμα», πρόσθεσε.

Σε παρατήρηση ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες λένε πως ενημέρωσαν από τον Δεκέμβρη, ανέφερε ότι του είπαν να ψεκάσουν και διερωτήθηκε τί ωφελεί ο ψεκασμός όταν ο ιός μεταφέρεται με τον αέρα. «Δηλαδή εγώ πρέπει να αγοράσω ελικόπτερο να ψεκάσω τον αέρα;» διερωτήθηκε. Η δική του φάρμα, είπε, δεν έχει συμπτωματικά ζώα, έχουν κάνει την πρώτη δόση εμβολίου, θα κάνουν τις επόμενες ημέρες τη δεύτερη και σε 28 μέρες θα πάρουν δείγμα.

Ο Παρασκευάς Λοϊζου από το Γέρι 22 ετών συνελήφθη ψες και αφέθηκε ελεύθερες αφότου έδωσε γραπτή κατάθεση στην Αστυνομία. Μπήκαν παράνομα, είπε, στη φάρμα του, χωρίς την συγκατάθεσή του, για δειγματοληψία και δήλωσε πως δεν θα δεχθεί τ’ αποτελέσματα των εξετάσεων. «Θέλω γραπτά αποτελέσματα κι όπως και να χει θα μιλήσουν με τον δικηγόρο μου», είπε. Ήρθαν πέντε περιπολικά και άτομο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ανέφερε, δεν αρνήθηκε την δειγματοληψία αλλά τους ζήτησε να υπογράψουν το πρωτόκολλο. Το ένταλμα σύλληψης του το έδειξαν στον αστυνομικό σταθμό κι ακόμα δεν τον ενημέρωσαν για πρόστιμο, ανέφερε

Ο παππούς του, Αλέκος Αλεξάνδρου, διαμαρτυρήθηκε για τη σύλληψη του εγγονού του λες και είναι εγκληματίας, όπως ανέφερε. Την Τετάρτη, είπε, εμβολίασαν τα ζώα στην φάρμα και είπαν στους κτηνιάτρους να πάνε σε 28 μέρες να πάρουν δείγμα «Αυτοί επιμέναν και τον συνέλαβαν με ένταλμα ψες", ανέφερε, ισχυριζόμενος πως η Υπουργός τους είπε "να σπάσουν την πόρτα" και να μπουν στη μάντρα.

Η κτηνοτροφία είναι ακυβέρνητο καράβι, το κυβερνούν τα κύματα και θα το βουλιάξουν, είπε ο κ. Αλεξάνδρου επικρίνοντας την Υπουργό Γεωργίας.

Ο Γιάννης Γιάγκου από την Κοφίνου ανέφερε ότι ο Σταύρος Μαλάς είπε πως το εμβόλιο δεν προστατεύει το ζώο από το να μην νοσήσει, αλλά να μην νοσήσει σοβαρά και σημείωσε ότι εάν βρεθεί μολυσμένο ζώο, έστω ελαφρά, σε ένα κοπάδι 3000 ζώων, τότε θα σκοτώσουν και τα άλλα 2999. «Να το κάνουμε το εμβόλιο ή όχι; Δεν ξέρω. Μας προστατεύει;», διερωτήθηκε. Θέλουν, είπε, να σταματήσουν οι θανατώσεις υγιών ζώων. «Κάποια μητέρα δεν έχει να βάλει στο μωρό της ένα κιλό κρέας να φάει. Σκοτώνουν τα υγιή ζώα. Έρχεται Πάσχα, δεν θα έχουμε κρέας», ανέφερε.

Για τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών οι κτηνοτρόφοι διαμαρτυρήθηκαν ότι τη μια μέρα τους ενημερώνουν ότι είναι αρνητικά και την άλλη τους στέλνουν χαρτί για θανάτωση, διαμαρτυρόμενοι ότι δεν δίνουν «χαρτί με τη βούλα».

Ο Πέτρος Παντελή από το Γέρι είπε ότι η δική του φάρμα είναι υγιής, αλλά του γείτονα του, που πήραν δείγμα 4 ημέρες μετά από τον εμβολιασμό, εδώ και 8 μέρες από την δειγματοληψία δεν τον ενημέρωσαν για το αποτέλεσμα. «Κι αν αύριο τον βγάλουν θετικό, 8 μέρες που είναι θετικός τί θα γίνουν οι φάρμες που είναι εκεί; Δηλαδή το αφήνουν για να μας θανατώσουν όλους; Ξεκάθαρο», είπε.

Τους είχαν πει, ανέφερε, από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και το Υπουργείο τον Φεβρουάριο πως θα προχωρούσαν σε γρήγορο εμβολιασμό και θα θανατώνονταν μόνο τα συμπτωματικά ζώα, αλλά μετά τους είπαν ότι θα θανατώνεται όλο το κοπάδι. Να γίνεται η δειγματοληψία, πρόσθεσε, αλλά να σκεφτούν κι εμάς «που μας δολοφονούν κάθε μέρα». Πρέπει να επιβληθούν σε αυτούς που αρνούνται την δειγματοληψία, είπε, και όχι σε αυτούς που συνεργάζονται.

Από τη Λεμεσό ο κ. Ευτύχιος είπε ότι «τούτα όλα πρέπει να σταματήσουν". Δικαστήρια να πάνε, είπε, ανώτατα ή ευρωπαϊκά, θα το βρουν το δίκιο τους όπως σε άλλες χώρες που σταματήσαν οι θανατώσεις.

Ο Σπύρος Χατζηκυριάκος από τα Λειβάδια έχει φάρμα με υγιή ζώα και ανέφερε ότι κανένας κτηνίατρος δεν δίνει χαρτί για την κατάσταση υγείας των ζώων με βάση χημικές αναλύσεις επειδή «είναι τρομοκρατημένοι». Τους είπαν, ανέφερε, ότι όταν το PCR είναι αρνητικό δεν μεταφέρουν τον ιό.

Ένας 16χρονος, ο Γιώργος Άσπρου είπε ότι ασχολείται με την κτηνοτροφία και διερωτήθηκε εάν η Ευρώπη «θεωρεί ότι είμαστε δυο νησιά» επειδή έδωσε εμβόλια για τα κατεχόμενα, αλλά «από δω δεν εμβολιαστήκαμε. Δεν ήταν αυτονόητο ότι θα αρρωστήσουμε;», είπε. Ερωτηθείς εάν είδε θανάτωση ζώων, απάντησε «μόνο τα βίντεο να δεις θα καταλάβετε τί εννοώ. Τρέμει η ψυχή σου όταν βλέπεις αυτό το πράγμα».

Ο Κώστας Νικολάου κάλεσε την Υπουργό Γεωργίας να παραιτηθεί και είπε πως ο Πρόεδρος "μας έκανε να δακρύσουμε". Οργανώσεις και ομάδες παραγωγών, συνέχισε, μιλούν γι’ αυτούς χωρίς αυτούς πίσω από κλειστές πόρτες.

Ο κόσμος θα πεινάσει δήλωσε μια γυναίκα κτηνοτρόφος από τον Άγιο Επίκτητο Κερύνειας που έχει φάρμα στη Λεμεσό κια ασχολείται με τα ζώα από μικρή. Διαμαρτυρήθηκε για την είσοδο στις φάρμες χωρίς την άδεια των κτηνοτρόφων, όπως είπε.

Mε πληροφορίες από ΚΥΠΕ