Reuters: Εφιαλτικό το σενάριο για τα παγκόσμια ενεργειακά λόγω πολέμου

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει πυροδοτήσει ένα εφιαλτικό σενάριο για το παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα, μειώνοντας τόσο πολύ την προσφορά που οι καταναλωτές σε όλο τον κόσμο πρέπει να πληρώσουν τόσο για τη μεγάλη όσο και για χαμηλότερη κατανάλωση.

Το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, ενός στενού καναλιού κατά μήκος των ιρανικών ακτών, έχει σταματήσει τη διέλευση του 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

Σε εκτενές ρεπορτάζ του Reuters αναφέρεται ότι οι συνεχιζόμενες επιθέσεις από το Ιράν και το Ισραήλ έχουν στοχεύσει τις ενεργειακές υποδομές της Μέσης Ανατολής, προκαλώντας ζημιές σε κοιτάσματα φυσικού αερίου, διυλιστήρια πετρελαίου και τερματικούς σταθμούς, οι οποίες, σύμφωνα με εκπροσώπους της βιομηχανίας, θα χρειαστούν χρόνια για να επισκευαστούν.

Όλα αυτά συνθέτουν αυτό που ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έχει ήδη χαρακτηρίσει ως ''τη χειρότερη παγκόσμια ενεργειακή κρίση στην ιστορία'', επισκιάζοντας ακόμη και το αραβικό εμπάργκο πετρελαίου του 1973 που προκάλεσε ελλείψεις καυσίμων και εκτεταμένες οικονομικές ζημιές.

«Οι τιμές θα αυξηθούν αρκετά ώστε οι πολίτες θα σταματήσουν να καταναλώνουν», δήλωσε ο Dan Pickering, επικεφαλής επενδύσεων της Pickering Energy Partners.

Μέχρι στιγμής, η κρίση έχει αφαιρέσει περίπου 400 εκατομμύρια βαρέλια - περίπου τέσσερις ημέρες παγκόσμιας προσφοράς - από την αγορά, προκαλώντας αυξήσεις τιμών περίπου 50%.

Το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τα διϋλισμένα υποπροϊόντα τους είναι κρίσιμα για πολλά μέρη του σύγχρονου κόσμου, από την τροφοδοσία αυτοκινήτων, φορτηγών και αεροπλάνων, έως την τροφοδοσία κατοικιών και βιομηχανίας, έως την παραγωγή πλαστικών και λιπασμάτων.

«Το εύρος των κινδύνων που διατρέχουν στα καύσιμα, τα χημικά, το LNG και τις εισροές λιπασμάτων είναι αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή διαφορετική [αυτή τη κρίση] από τα προηγούμενα επεισόδια έντασης στον Κόλπο», δήλωσε ο Aditya Saraswat, ανώτερος αντιπρόεδρος της συμβουλευτικής εταιρείας Rystad Energy.

Οι κρίσεις στις τιμές της ενέργειας τροφοδοτούν επίσης τον πληθωρισμό, πλήττοντας σκληρά τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Αυτό έχει γίνει μια σημαντική πολιτική ευθύνη για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς επιδιώκει να δικαιολογήσει τον πόλεμο στο αμερικανικό κοινό.

Ο Τραμπ έχει επιτεθεί στους συμμάχους του ΝΑΤΟ για την έλλειψη υποστήριξής τους στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, αποκαλώντας τους μακροχρόνιους συμμάχους των ΗΠΑ «δειλούς».

Σοκ στις τιμές

Οι παγκόσμιες τιμές αναφοράς πετρελαίου έχουν ήδη αυξηθεί κατά περισσότερο από 50% σε πάνω από 110 δολάρια το βαρέλι από την έναρξη του πολέμου.

Οι επιπτώσεις είναι πιο έντονες για το αργό πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής - βασικό αγαθό για τις ασιατικές οικονομίες - με τις τιμές να φτάνουν σε επίπεδα ρεκόρ κοντά στα 164 δολάρια.

Αυτό έχει μεταφραστεί σε εκτόξευση των τιμών των καυσίμων μεταφορών, πιέζοντας τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο και πυροδοτώντας κυβερνητικές ενέργειες για τη διατήρηση των αποθεμάτων.

Η Ταϊλάνδη, για παράδειγμα, διέταξε τους δημόσιους υπαλλήλους να εξοικονομούν ενέργεια αναστέλλοντας τα ταξίδια στο εξωτερικό και χρησιμοποιώντας σκάλες αντί για ανελκυστήρες, ενώ το Μπαγκλαντές έκλεισε τα πανεπιστήμιά του.

Η Σρι Λάνκα έχει επιβάλει δελτίο καυσίμων, η Κίνα έχει απαγορεύσει τις εξαγωγές εξευγενισμένων καυσίμων και το σχέδιο έκτακτης ανάγκης της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου για την ενέργεια περιλαμβάνει μείωση των ορίων ταχύτητας για εξοικονόμηση καυσίμων.

Την Παρασκευή, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας παρουσίασε άλλες προτάσεις για τη μείωση της ζήτησης, όπως η εργασία από το σπίτι και η αποφυγή των αεροπορικών ταξιδιών, οι οποίες έχουν ήδη διαταραχθεί σοβαρά μετά το κλείσιμο βασικών κόμβων της Μέσης Ανατολής από τον πόλεμο.

Ο IEA νωρίτερα αυτόν τον μήνα συμφώνησε να διαθέσει 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ποσότητα ρεκόρ, από αποθέματα έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, οι αναλυτές λένε ότι το μέτρο είναι πολύ μικρό, καθώς τα 400 εκατομμύρια βαρέλια καλύπτουν μόνο περίπου 20 ημέρες από τις επιπτώσεις του πολέμου.

Η Natasha Kaneva, αναλύτρια της JP Morgan, δήλωσε ότι η μείωση της ζήτησης είναι η μόνη λύση όταν τα αποθέματα είναι ελλιπή.

«Η αγορά αντιμετωπίζει μια οξεία έλλειψη προϊόντων (...) που δεν μπορούν να καταναλωθούν απλώς και μόνο επειδή δεν είναι διαθέσιμα», είπε.

Οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη, για παράδειγμα, έφτασαν στο επίπεδο ρεκόρ των περίπου 220 δολαρίων ανά βαρέλι - ένα κόστος που είναι πιθανό να μειωθεί γρήγορα με τη μορφή ακριβότερων αεροπορικών εισιτηρίων.

Στις ΗΠΑ, οι οποίες εισάγουν πολύ λίγο πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή, οι τιμές λιανικής της βενζίνης έχουν αυξηθεί περισσότερο από ένα δολάριο ανά γαλόνι από τις 28 Φεβρουαρίου, φτάνοντας περίπου τα 4 δολάρια ανά γαλόνι.

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη και την Ασία εκτοξεύονται στα ύψη μετά τις αντιπαραθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τις τελευταίες ημέρες που έπληξαν τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του Κόλπου. Το κόστος ενέργειας για τους καταναλωτές θα μπορούσε επίσης να εκτοξευθεί.

Το Ισραήλ έπληξε το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars του Ιράν την Τετάρτη και το Ιράν έπληξε το τεράστιο συγκρότημα LNG Ras Laffan του Κατάρ την επόμενη μέρα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της QatarEnergy, Saad al-Kaabi, δήλωσε στο Reuters ότι οι ιρανικές επιθέσεις θα θέσουν εκτός λειτουργίας 12,8 εκατομμύρια τόνους LNG ετησίως - περίπου το 3% της παγκόσμιας προσφοράς - για τρία έως πέντε χρόνια.

Η κατάσταση είναι κρίσιμη, καθώς τα προϊόντα πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι ζωτικής σημασίας για τα πάντα, από τα φαρμακευτικά προϊόντα μέχρι τα πλαστικά και τα λιπάσματα, δήλωσε ο Μενέλαος Υδραίος, Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Φυσικού Αερίου, μιας ομάδας παγκόσμιων παραγωγών φυσικού αερίου.

«Ζητούμε, για άλλη μια φορά, να σταματήσει άμεσα η στοχοποίηση των ενεργειακών εγκαταστάσεων και να επαναληφθεί η κυκλοφορία εμπορευμάτων μέσω του Στενού του Ορμούζ, καθώς τα λιπάσματα, τα πετροχημικά για τη φαρμακευτική βιομηχανία, το πετρέλαιο, τα σιτηρά και το φυσικό αέριο είναι όλα κρίσιμα για την ύπαρξή μας», ανέφερε.

Απειλή για την επισιτιστική ασφάλεια

Ο πόλεμος απειλεί επίσης την τροφοδοσία με τρόφιμα καθώς περίπου το ένα τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου λιπασμάτων συνήθως περνάει από τα Στενά του Ορμούζ και τώρα παραμένει καθηλωμένο.

Οι τιμές των προϊόντων με βάση το άζωτο, όπως η ουρία, το πιο κρίσιμο προϊόν λιπάσματος, έχουν αυξηθεί κατά 30% έως 40% από την έναρξη της σύγκρουσης. Οι Αμερικανοί αγρότες ανέφεραν ήδη άδεια ράφια καταστημάτων πριν από την εαρινή σπορά.

Τα εργοστάσια λιπασμάτων στην Ινδία, το Μπαγκλαντές και τη Μαλαισία κινούνται για να σταματήσουν τις παραγγελίες, να μειώσουν την παραγωγή ή να κλείσουν εντελώς, λόγω έλλειψης πρώτων υλών.

Εάν η σύγκρουση διαρκέσει μόνο λίγες εβδομάδες ακόμη, ο παγκόσμιος εφοδιασμός τροφίμων θα διαταραχθεί σημαντικά, δήλωσε ο Μάξιμο Τορέρο, επικεφαλής οικονομολόγος του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ.

«Αυτό θα επηρεάσει τη σπορά. Θα υπάρξει χαμηλότερη προσφορά προϊόντων στον κόσμο - βασικών δημητριακών, ζωοτροφών και, επομένως, γαλακτοκομικών προϊόντων και κρέατος», είπε.

Περίπου τα μισά τρόφιμα παγκοσμίως καλλιεργούνται με λιπάσματα, τα οποία σε ορισμένες χώρες αντιπροσωπεύουν έως και το μισό κόστος παραγωγής σιτηρών.