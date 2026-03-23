Βόμβα σε γνωστό κέντρο δεξιώσεων στη Λευκωσία - Ζημιές στην είσοδο του υποστατικού

Έκρηξη στην είσοδο κέντρου δεξιώσεων/διασκέδασης στην περιοχή της Λακατάμιας, στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 3.20 τα ξημερώματα σήμερα, σημειώθηκε έκρηξη σε κέντρο δεξιώσεων, στην επαρχία Λευκωσίας. Τη σκηνή επισκέφθηκαν για εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων και μέλη του Κλάδου Πυροτεχνουρχών.

Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις στη σκηνή, διαπιστώθηκε ότι η έκρηξη οφείλεται σε βόμβα που πυροδοτήθηκε και εξερράγη, προκαλώντας ζημιές στη γυάλινη μπροστινή όψη του υποστατικού.

Η σκηνή αποκλείστηκε για να συνεχιστούν οι εξετάσεις το πρωί σήμερα. Το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά την υπόθεση.