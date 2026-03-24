Εντατικοποιημένες περιπολίες και έλεγχους για τον αφθώδη πυρετό εφαρμόζουν οι Βρετανικές Βάσεις

Σε πλήρη ευθυγράμμιση με τα μέτρα που εφαρμόζει η Κυπριακή Δημοκρατία για την αντιμετώπιση της έξαρσης του αφθώδους πυρετού στην επαρχία Λάρνακας βρίσκονται οι Βρετανικές Βάσεις, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Διοίκησής τους.

Όπως αναφέρεται, εκπρόσωποι των Βάσεων συμμετέχουν ενεργά στις συνεδριάσεις της συντονιστικής επιτροπής που πραγματοποιούνται στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) στη Λάρνακα, διασφαλίζοντας πλήρη ενημέρωση για την εξέλιξη της κατάστασης και συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές.

Στο πλαίσιο αυτό, και κατόπιν διαβουλεύσεων με την αγροτική κοινότητα, τις τοπικές αρχές και τις αρμόδιες υπηρεσίες, έχουν ληφθεί πρόσθετα προληπτικά μέτρα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εντατικοποιημένες περιπολίες και έλεγχοι, καθώς και εγκατάσταση επιπλέον σημείων απολύμανσης, σε στενή συνεργασία με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τη Διοίκηση των Βάσεων, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί επιβεβαιωμένα κρούσματα εντός των περιοχών τους. Ωστόσο, τα μέτρα που εφαρμόζονται έχουν προληπτικό χαρακτήρα, με στόχο την προστασία της υγείας των ζώων και της ευρύτερης κοινότητας.

Η Πολιτικός Διοικητής Δεκέλειας, Μαρία Κυριακίδου, δήλωσε ότι οι Βρετανικές Βάσεις παραμένουν πλήρως προσηλωμένες στη στήριξη των προσπαθειών της Κυπριακής Δημοκρατίας για περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου.

Όπως ανέφερε, υπάρχει συνεχής συνεργασία με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και τις αρμόδιες αρχές, ενώ η συμμετοχή στις καθημερινές συναντήσεις συντονισμού στο ΚΣΕΔ διασφαλίζει την άμεση εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων.

Τόνισε επίσης ότι η προστασία της υγείας των ζώων και η στήριξη των αγροτικών κοινοτήτων αποτελούν κοινή ευθύνη, υπογραμμίζοντας ότι οι Βάσεις παραμένουν σε κατάσταση εγρήγορσης.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές των Βρετανικών Βάσεων επισημαίνουν ότι οποιεσδήποτε ύποπτες παραβάσεις αναφέρονται άμεσα στις κτηνιατρικές αρχές, ενώ συνεχίζεται η επικοινωνία με κτηνοτρόφους και τοπικές κοινότητες για ενίσχυση της ενημέρωσης σχετικά με τα μέτρα βιοασφάλειας.

Σημειώνεται ότι την περασμένη εβδομάδα, στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας περιορισμού της νόσου, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας προχώρησαν στον εμβολιασμό της αυτόχθονης φυλής βοοειδών «Κυπριακή Βάλτα» στην περιοχή Λιβάδι Ακρωτηρίου, εντός των Δυτικών Περιοχών των Βρετανικών Βάσεων.