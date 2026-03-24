Έκλεβαν στην Λεμεσό και τα έστελναν στη Γεωργία μέσω Θεσσαλονίκης – Του ήρθε sms να παραλάβει διαρρηκτικά εργαλεία

Οργανωμένη ομάδα με διασυνδέσεις και συνεργάτες σε Κύπρου, Ελλάδα και στη Γεωργία φαίνεται να ήταν η σπείρα Γεωργιανών που ευθύνεται για 40 και πλέον διαρρήξεις σε πολυτελή κατοικίες και διαμερίσματα στη Λεμεσό και συγκεκριμένα στις περιοχές Γερμασόγειας, Αγίου Αθανασίου και Μέσα Γειτονιάς.

Σπείρα διαρρηκτών της Λεμεσού: Φορτίο με κλοπιμαία εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη (φώτος)

Ήδη, έχουν συνδεθεί με τουλάχιστον δέκα υποθέσεις, ενώ καθημερινά πολίτες που έπεσαν θύματα των διαρρηκτών καλούνται στην Αστυνομία στη Λεμεσό για αναγνώριση των κλοπιμαίων.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού ανανέωσε την κράτηση των τριών υπόπτων ηλικίας 49, 48 και 39 ετών για ακόμα 8 ημέρες, ενώ έχουν επίσης επανασυλληφθεί για νεότερα αδικήματα. Από τις μέχρι στιγμής καταγγελίες προκύπτει ότι κλάπηκαν κοσμήματα μεγάλης αξίας, χρυσαφικά, ακριβά ρολόγια, σημαντικά χρηματικά ποσά, καθώς και επώνυμες τσάντες. Η συνολική αξία των κλοπιμαίων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα επτά εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο το τελικό ποσό ενδέχεται να διαφοροποιηθεί καθώς συνεχίζονται οι εξετάσεις και αναμένονται αναγνωρίσεις αντικειμένων από θύματα. Μερικά από αυτά έχουν εντοπιστεί σε δύο διαμερίσματα, ένα στη Λεμεσό και ένα στη Λευκωσία, ενώ από τα μέχρι στιγμής δεδομένα υπάρχουν μαρτυρίες ότι τα έστελναν στο εξωτερικό προς συγκεκριμένους παραλήπτες.

Σε κοντέινερ στη Θεσσαλονίκη

Κατά τις έρευνες της αστυνομίας στην Κύπρο σε διαμέρισμα που χρησιμοποιούσαν οι ύποπτοι, εντόπισαν δελτίο αποστολής δέματος στη Θεσσαλονίκη. Από περαιτέρω έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για εμπορευματοκιβώτιο που βρίσκεται στο λιμάνι Θεσσαλονίκης και σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές προχώρησαν σε δέσμευση των αντικειμένων τα οποία φέρεται να είναι μέρος της λείας των διαρρηκτών. Τα αντικείμενα αποστέλνονταν στη Θεσσαλονίκη και μετά με διάφορους τρόπους είχαν ως τελικό προορισμό τη Γεωργία, χώρα καταγωγής των υπόπτων. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ύποπτοι μετά τις διαρρήξεις των κατοικιών τοποθετούσαν τα κλοπιμαία σε πακέτα και μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών έφταναν στη Θεσσαλονίκη. Σημειώνεται ότι η αστυνομία κατέχει μαρτυρία ότι στα εν λόγω πακέτα υπήρχε αναγραφή ότι απέστελλαν παιχνίδια και αθλητικό εξοπλισμό.

Του ήρθε πακέτο με «εργαλεία» ενώ ήταν υπό κράτηση

Ενώ οι τρεις ύποπτοι βρίσκονται υπό κράτηση, ο 1ος έλαβε μήνυμα στο κινητό του (το παραχώρησε οικειοθελώς για έλεγχο στις αρχές) ότι πρέπει να παραλάβει δέμα από εταιρεία ταχυμεταφορών. Κατά την παραλαβή του δέματος από την αστυνομία διαπιστώθηκε ότι εντός αυτού υπήρχαν ειδικά εργαλεία-κλειδιά καθώς και κλώνοι κλειδωνιών που χρησιμεύουν σε διαρρήξεις χωρίς να αφήνουν παραβίαση. Εκτιμάτε ότι τα εν λόγω εργαλεία έχουν σταλεί από συνεργούς τους στο εξωτερικό και συγκεκριμένα την Ελλάδα, οι οποίοι και αναζητούνται σε συνεννόηση με τις ελληνικές αρχές.