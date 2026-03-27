Σφοδρές αντιδράσεις για την είσοδο της Cyta στην αγορά ενέργειας - «Να κριθούν οι αποφάσεις από το Ανώτατο» (ηχητικό)

Προσφυγή στο Ανώτατο και κινητοποιήσεις στο τραπέζι από την ΕΠΟΠΑΗ

Σκληρή κριτική στη χθεσινή απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για τη δραστηριοποίηση της Cyta στον τομέα της ενέργειας άσκησε ο πρόεδρος της συντεχνίας ΕΠΟΠΑΗ της ΑΗΚ, Κυριάκος Ταφούνας, μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση».

Ο κ. Ταφούνας υποστήριξε ότι η εξέλιξη αυτή εγείρει σοβαρά ζητήματα για τη λειτουργία της αγοράς και το δημόσιο συμφέρον, κάνοντας λόγο για στρεβλώσεις γύρω από τις άδειες ΑΠΕ. Όπως ανέφερε, «φτάσαμε στο σημείο σήμερα άδειες που κοστίζουν 30-40 χιλιάδες ευρώ να πουλούνται μερικά εκατομμύρια».

Σε ό,τι αφορά τη νομοθεσία, εξέφρασε επιφυλάξεις για τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν, σημειώνοντας ότι δημιουργούν νομικές ασάφειες. «Η σωστή διαδικασία είναι να κριθούν οι αποφάσεις αυτές από το Ανώτατο Δικαστήριο», είπε.

Για τον λόγο αυτό προανήγγειλε νομικές ενέργειες, είτε από την ίδια την ΑΗΚ είτε από τους εργαζόμενους: «Θα καλέσουμε τον οργανισμό να προσφύγει στο Ανώτατο. Αν δεν το πράξει, θα μελετήσουμε κατά πόσο μπορούμε εμείς ως εργαζόμενοι να το κάνουμε».

Απαντώντας γιατί η ΑΗΚ αντιδρά στην είσοδο της ΣΥΤΑ στην αγορά ενέργειας, διερωτήθηκε: «Τι είναι αυτό που θέλει να κάνει με τη ΣΥΤΑ στον τομέα της ενέργειας που δεν μπορεί να το κάνει με την ΑΗΚ;».

Τέλος, προειδοποίησε για δυναμικές κινητοποιήσεις από την Πάφο μέχρι το Παραλίμνι, αναφέροντας ότι οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν «εντός των ημερών, αφού ενημερώσουμε το προσωπικό».

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση τού Κυριάκου Ταφούνα στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

 

 

 

