Κυριάκος Ταφούνας για είσοδο CYTA στον τομέα της ενέργειας: Δεν μπορεί να εγκριθεί νομοσχέδιο που κατατέθηκε παράνομα

Σε δίωρη προειδοποιητική στάση εργασίας από τις 08:00 μέχρι τις 10:00 κατήλθαν σήμερα οι εργαζόμενοι μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΕΠΟΠΑΗ, ΣΗΔΗΚΕΚ, ΣΕΠΑΗΚ και ΣΗΒΑΗΚ, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για, όπως υποστηρίζουν, γεγονότα που συστηματικά και κατά δραματικό τρόπο βραχυκυκλώνουν τη λειτουργία της Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Όπως ανακοινώθηκε, λόγω της στάσης εργασίας τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών και τα γραφεία της ΑΗΚ παρέμειναν κλειστά από τις 07:45 μέχρι τις 10:00, με τους συνδικαλιστικούς φορείς να ξεκαθαρίζουν ότι η σημερινή κινητοποίηση έχει προειδοποιητικό χαρακτήρα.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», ο πρόεδρος της συντεχνίας ΕΠΟΠΑΗ της ΑΗΚ, Κυριάκος Ταφούνας, εξήγησε ότι το ενδεχόμενο εισόδου δεύτερου δημόσιου οργανισμού στον τομέα της ενέργειας, με αιχμή το νομοσχέδιο για τη CYTA, αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Όπως ανέφερε, η αντίδραση των εργαζομένων δεν περιορίζεται μόνο στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά αφορά συνολικά τις εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας, οι οποίες, κατά την εκτίμησή τους, λειτουργούν εις βάρος του καταναλωτή.

Σύμφωνα με τον κ. Ταφούνα, αξιωματούχοι που κατείχαν θέσεις ευθύνης και όφειλαν να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον δεν ενήργησαν προς αυτή την κατεύθυνση, με αποτέλεσμα η ΑΗΚ να μείνει χωρίς επαρκή ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό, όπως σημείωσε, έχει οδηγήσει σε υψηλό κόστος ηλεκτρικού ρεύματος, θέση που, όπως είπε, επιβεβαιώνεται και από την πρόσφατη έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις επενδύσεις για την αναβάθμιση του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού της Δεκέλειας. Ο πρόεδρος της ΕΠΟΠΑΗ προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος ακόμη και για black out, καθώς δεν διασφαλίζεται επάρκεια παραγωγής, ενώ κατήγγειλε ότι το έργο δέχεται έντονη πολεμική από συμφέροντα μέσω καταγγελιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η υλοποίησή του.

Παράλληλα, οι συντεχνίες αντιδρούν και στο ζήτημα της κεντρικής αποθήκευσης ενέργειας, για την οποία, όπως υποστηρίζουν, η Κύπρος έχει εξασφαλίσει εξαίρεση από την ΕΕ. Σύμφωνα με τον κ. Ταφούνα, ιδιωτικά συμφέροντα παρεμβαίνουν και εντός ΕΕ, ώστε να μην προχωρήσει η σχετική διαδικασία.

Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο που αφορά την είσοδο της CYTA στον τομέα της ενέργειας, ο πρόεδρος της ΕΠΟΠΑΗ υποστήριξε ότι αυτό κατατέθηκε παράνομα στη Βουλή, καθώς δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης. Έθεσε, μάλιστα, το ερώτημα κατά πόσο το νομοθετικό σώμα θα προχωρήσει στην έγκριση ενός νομοσχεδίου που, όπως είπε, έχει κατατεθεί χωρίς να πληρούνται οι θεσμικές προϋποθέσεις.

Θέση των συντεχνιών, όπως ξεκαθαρίστηκε, είναι ότι το νομοσχέδιο θα πρέπει να αποσυρθεί, προκειμένου να επανεξεταστούν συνολικά οι επιλογές στον τομέα της ενέργειας με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την προστασία του καταναλωτή.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση τού Κυριάκου Ταφούνα στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΦΟΥΝΑΣ 27-02-2026