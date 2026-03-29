Αισιόδοξο το μέλλον της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, λέει ο Πρόεδρος του ΚΣΕΕΚ

Συγκεκριμένα, στην συνέντευξη του στο ΚΥΠΕ και ερωτηθείς πώς βλέπει το μέλλον της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και κατά πόσον υπάρχουν προοπτικές, ο κ. Κουνούδης είπε ότι «το μέλλον της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας είναι σαφώς αισιόδοξο» και πρόσθεσε πως σήμερα στην Κύπρο έχει διαμορφωθεί ένα πραγματικό, καινοτόμο και εξωστρεφές οικοσύστημα επιχειρήσεων, το οποίο δεν περιορίζεται σε θεωρητικές δυνατότητες.

«Η κυπριακή αμυντική βιομηχανία τα τελευταία χρόνια αρχίζει να αφήνει το αποτύπωμά της τόσο στην ευρωπαϊκή αλυσίδα αξίας όσο και στην εγχώρια οικονομία», ανέφερε και πρόσθεσε ότι ένα δυναμικό οικοσύστημα περίπου 30 καινοτόμων κυπριακών εταιρειών υψηλής τεχνολογίας δραστηριοποιείται σήμερα στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, αναπτύσσοντας κυρίως τεχνολογίες διττής χρήσης.

Σημείωσε ότι οι εταιρείες αυτές σχεδιάζουν και παράγουν προηγμένα συστήματα, όπως μη επανδρωμένα οχήματα, συστήματα επιτήρησης, τεχνολογίες κυβερνοασφάλειας, ηλεκτρονικού πολέμου, διαστημικών εφαρμογών και επικοινωνιών, συμβάλλοντας τόσο στην τεχνολογική πρόοδο όσο και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

«Η έμφαση σήμερα δίνεται κυρίως σε τομείς όπου η Κύπρος έχει αναπτύξει συγκριτικό πλεονέκτημα: μη επανδρωμένα συστήματα αέρος, θαλάσσης και ξηράς, ηλεκτρονικό πόλεμο, κυβερνοασφάλεια, αισθητήρες, ασφαλείς επικοινωνίες, επιτήρηση θαλάσσιου χώρου, τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και διαστημικές εφαρμογές», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι τα τελευταία δέκα χρόνια οι κυπριακές εταιρείες επένδυσαν σημαντικούς πόρους στην έρευνα, στην ανάπτυξη τεχνολογιών και στη δημιουργία υποδομών υψηλής τεχνολογίας και πρόσθεσε ότι «τα τελευταία πέντε χρόνια υπήρξε ουσιαστική στήριξη από το Υπουργείο Άμυνας, ιδιαίτερα στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας, ενώ με την παρούσα Κυβέρνηση διαμορφώνεται πλέον και μια σαφής πολιτική δέσμευση για την ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας».

Κληθείς να αναφέρει πού πρέπει να επικεντρωθεί στο μέλλον η εγχώρια αμυντική βιομηχανία, με βάση και τις δυνατότητες της κυπριακής αγοράς στην καινοτομία, ο Πρόεδρος του ΣΕΕΚ είπε ότι η εγχώρια βιομηχανική βάση δεν είναι βαριάς μορφής και, ως εκ τούτου, δεν στοχεύει στην παραγωγή μεγάλων πλατφορμών όπως άρματα μάχης, μαχητικά αεροσκάφη ή πολεμικά πλοία.

«Αντίθετα, το στρατηγικό μας πλεονέκτημα εντοπίζεται στην ανάπτυξη καινοτόμων, «έξυπνων», υψηλής τεχνολογίας συστημάτων», ανέφερε και πρόσθεσε πως η ανάπτυξη της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας προήλθε οργανικά μέσα από τις ίδιες τις κυπριακές καινοτόμες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν μέλη του ΚΣΕΕΚ και του Cyprus Defence and Space Industry Cluster (CyDSIC).

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι κυπριακές εταιρείες δραστηριοποιούνται εξαρχής με εξωστρεφή προσανατολισμό, έχοντας ως κύριο στόχο την παγκόσμια αγορά, καθώς το μέγεθος της εγχώριας αγοράς δεν επαρκεί από μόνη της για να υποστηρίξει βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα».

«Κατά συνέπεια, βασική επιδίωξη αποτελεί η ενίσχυση των εξαγωγών, η διείσδυση σε νέες αγορές πέραν της ευρωπαϊκής και η εδραίωση της διεθνούς παρουσίας της κυπριακής αμυντικής τεχνολογίας», υπογράμμισε.

Πρόσθεσε ότι η στρατηγική κατεύθυνση των κυπριακών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα είναι η εγχώρια παραγωγή έξυπνων αμυντικών συστημάτων με εξαγωγικό προσανατολισμό και η ένταξη τους στις ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας αμυντικών συστημάτων, ως παραγωγών και προμηθευτών εξειδικευμένων, καινοτόμων υποσυστημάτων και τεχνολογιών.

Κληθείς να αναφερθεί στο ποσοστό της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στο ΑΕΠ και ποιες δυνατότητες βλέπει για το μέλλον, ο κ. Κουνούδης είπε ότι σήμερα δεν υπάρχει, τουλάχιστον δημοσίως, μια επίσημη καταγραφή του ακριβούς ποσοστού της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας στο ΑΕΠ, καθώς «μεγάλο μέρος των συμβολαίων αμυντικής φύσης, ιδιαίτερα όσον αφορά εξαγωγές αφορά απόρρητα ή διαβαθμισμένα έργα για τα οποία δεν μπορεί να υπάρξει σχετική πληροφορία».

Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι σημαντικό γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την ακριβή ποσοτική αποτύπωση του κλάδου στο ΑΕΠ είναι ότι η πλειονότητα των εταιρειών παράγει προϊόντα διττής χρήσης, με αποτέλεσμα ο κύκλος εργασιών τους να μην διαχωρίζεται πάντα καθαρά σε αμιγώς αμυντικό και μη αμυντικό σκέλος ενός προϊόντος.

Ανέφερε, ωστόσο, ότι σύντομα αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το Εθνικό Μητρώο Αμυντικής Βιομηχανίας, το οποίο δεν θα περιορίζεται μόνο στην καταγραφή των εταιρειών και των προϊόντων, όπως είπε, «αλλά, μέσω των διαδικασιών του Υπουργείου Άμυνας, θα επιτρέπει και τη συστηματική και εμπιστευτική συλλογή και καταγραφή στοιχείων που αφορούν την παραγωγή και τις εξαγωγές, συμβάλλοντας έτσι σε μια πιο ολοκληρωμένη και αξιόπιστη αποτύπωση του κλάδου και την συμβολή του στο ΑΕΠ».

Σε ό,τι αφορά το μέλλον, ο Πρόεδρος του ΚΣΕΕΚ είπε ότι ο κλάδος μπορεί να αυξήσει αισθητά τη συμβολή του στην οικονομία και πρόσθεσε πως «πιο ρεαλιστικός στόχος είναι η σταδιακή αύξηση της συμμετοχής μέσω εξαγωγών, παραγωγής υποσυστημάτων, ένταξης σε ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας και, κυρίως, μέσω της θεσμικής ένταξης της εγχώριας βιομηχανίας στους εξοπλισμούς και στα προγράμματα βιομηχανικής συνεργασίας».

Είπε ακόμη ότι ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης η πρόσφατη επιτυχία της Κυβέρνησης στην εξασφάλιση περίπου 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό SAFE για την αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Εθνικής Φρουράς.

Πρόσθεσε ότι η εξέλιξη αυτή δεν αφορά μόνο την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας, αλλά δημιουργεί και σημαντικές ευκαιρίες για την εγχώρια βιομηχανία.

«Η κυβερνητική δέσμευση για ουσιαστική συμμετοχή της κυπριακής βιομηχανίας με ελάχιστο ποσοστό το 15% στα εξοπλιστικά προγράμματα που θα υλοποιηθούν μέσω αυτής της χρηματοδότησης αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό βήμα, καθώς θα αποτελέσει σημαντική ενδυνάμωση της κυπριακή αμυντικής βιομηχανίας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της», υπογράμμισε.

Ερωτηθείς πόσα άτομα προσωπικό διαθέτει ο τομέας, ο κ. Κουνούδης είπε ότι ο τομέας της αμυντικής βιομηχανίας, ή βιομηχανίας διττής χρήσης, εργοδοτεί πέραν των 2.000 επιστημόνων και μηχανικών υψηλής εξειδίκευσης, δημιουργώντας μια σημαντική δεξαμενή γνώσης και καινοτομίας για την Κύπρο και πρόσθεσε ότι ο αριθμός αυτός αυξάνεται συνεχώς, αντανακλώντας το έντονο ενδιαφέρον νέων επιστημόνων να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον συγκεκριμένο τομέα.

Ερωτηθείς για το ύψος χρηματοδότησης που λαμβάνουν και θα λάβουν στο μέλλον κυπριακές εταιρείες για ανάπτυξη προγραμμάτων, ο κ. Κουνούδης είπε ότι «οι κυπριακές επιχειρήσεις έχουν καταφέρει να τοποθετήσουν την Κύπρο στον χάρτη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, κάτι που αποτελεί σημαντική επιτυχία η οποία έχει δημιουργήσει μια καλή δυναμική για τις εταιρείες μας» και πρόσθεσε ότι η συμμετοχή σε έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική διαδικασία, με πολύ χαμηλά ποσοστά επιτυχίας, καθώς σε αυτά συμμετέχουν βιομηχανίες από όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων εταιρειών άμυνας παγκοσμίως.

Ανέφερε ότι η δυναμική αυτή αποτυπώνεται και στη συμμετοχή των κυπριακών εταιρειών σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης και πρόσθεσε ότι συνολικά 20 κυπριακές εταιρείες, με την στήριξη του Υπουργείου Άμυνας, συμμετέχουν σε 57 έργα των προγραμμάτων EDIDP και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, συνολικού προϋπολογισμού πέραν των 860 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων, περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ έχουν απορροφηθεί από τις κυπριακές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στις διεθνείς κοινοπραξίες.

Η συμμετοχή αυτή έχει συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, και "επιτρέπει στις κυπριακές εταιρείες να συνεργάζονται με κορυφαίες ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες και να συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό της επόμενης γενιάς ευρωπαϊκών αμυντικών συστημάτων", πρόσθεσε.

Κληθείς να πει κατά πόσον υπάρχουν συνεργασίες κυπριακών και ξένων εταιρειών αμυντικής βιομηχανίας, ο Πρόεδρος του ΚΣΕΕΚ είπε ότι υπάρχουν πολλές συνεργασίες και, ο ακριβής αριθμός τους μεταβάλλεται συνεχώς και πρόσθεσε πως εκείνο που μπορεί να πει τεκμηριωμένα είναι ότι οι κυπριακές εταιρείες συμμετέχουν σε 57 ευρωπαϊκά αμυντικά έργα EDIDP/EDF, ενώ έχουν αναπτύξει συνεργασίες με μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες και οργανισμούς.

Είπε ακόμη ότι σε θεσμικό επίπεδο, ο ΚΣΕΕΚ έχει υπογράψει μνημόνια συνεργασίας με αντίστοιχους συνδέσμους και φορείς αμυντικής βιομηχανίας από τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πολωνία, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη αντίστοιχες συνεργασίες με την Ινδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενισχύοντας περαιτέρω τη δικτύωση και την εξωστρέφεια των κυπριακών επιχειρήσεων.

Ως προς τα πεδία συνεργασίας, σύμφωνα με τον κ. Κουνούδη, αυτά περιλαμβάνουν μη επανδρωμένα αεροχήματα, ηλεκτρονικό πόλεμο, κυβερνοασφάλεια, αισθητήρες, ασφαλείς επικοινωνίες, διαστημικά συστήματα και ναυτικές πλατφόρμες.

Σημείωσε ότι από τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, οι συνεργασίες επεκτείνονται σε τομείς όπως UAVs, επικοινωνίες, τεχνητή νοημοσύνη, ηλεκτρονικός πόλεμος, σύνθετα υλικά, ναυτικές πλατφόρμες επόμενης γενιάς και διαστημικές επικοινωνίες.

Σε ερώτηση αν έχουν δοκιμάσει κυπριακές εταιρείες ή θα δοκιμάσουν επί του πεδίου αμυντικά συστήματα, είτε στην Κύπρο με την ΕΦ είτε σε άλλες χώρες, ο κ. Κουνούδης είπε ότι «τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μια ουσιαστική συνεργασία μεταξύ της εγχώριας βιομηχανίας και του Υπουργείου Άμυνας, η οποία αρχίζει να αποδίδει απτά αποτελέσματα».

Ανέφερε ότι η ΕΦ δοκιμάζει και αξιολογεί κυπριακά συστήματα, ενώ τα αρμόδια τμήματα του Υπουργείου Άμυνας, σε συνεργασία με τον σύνδεσμό μας και το ΚΕΒΕ, στηρίζουν ενεργά δράσεις διασύνδεσης με τη βιομηχανία.

«Ήδη υπάρχουν περιπτώσεις όπου κυπριακά συστήματα έχουν ενταχθεί σε επιχειρησιακή χρήση, όπως τα πρόσφατα αυτόνομα εναέρια μέσα κυπριακής κατασκευής, γεγονός που καταδεικνύει ότι η εγχώρια βιομηχανία αρχίζει να αποκτά και ουσιαστικό επιχειρησιακό αποτύπωμα», υπογραμμίζει.

Είπε ακόμη ότι κυπριακές εταιρείες έχουν ήδη αναπτύξει συστήματα τα οποία έχουν εξαχθεί και χρησιμοποιούνται από προηγμένους στρατούς στο εξωτερικό και πρόσθεσε πως «αυτό αποτελεί σαφή ένδειξη ωρίμανσης του οικοσυστήματος: από την έρευνα και ανάπτυξη, περνάμε πλέον σε φάση δοκιμών, επιχειρησιακής αξιολόγησης και σταδιακής εμπορικής αξιοποίησης».

Σε ερώτηση αν θα υπάρξουν σύντομα πωλήσεις κάποιων προγραμμάτων από κυπριακές εταιρείες, ο κ. Κουνούδη εξέφρασε την εκτίμηση ότι «στο άμεσο μέλλον θα δούμε αύξηση, κυρίως σε εξειδικευμένα συστήματα, drones, anti-drone τεχνολογίες, αισθητήρες, λογισμικό και λύσεις ηλεκτρονικού πολέμου».

Ωστόσο, ανέφερε ότι οι πωλήσεις στον τομέα της άμυνας προϋποθέτουν υψηλό επίπεδο τεχνολογικής και παραγωγικής ωριμότητας, δοκιμές, πιστοποιήσεις και θεσμική υποστήριξη και πρόσθεσε ότι «η περαιτέρω ανάπτυξη θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ενίσχυση αυτών των παραμέτρων».

«Πρόκειται συνολικά για μια συλλογική προσπάθεια κράτους και βιομηχανίας που αποδίδει, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν κρίσιμες προκλήσεις», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΚΣΕΕΚ, μεταξύ αυτών των προκλήσεων περιλαμβάνονται η βιομηχανοποίηση των τεχνολογιών, η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, η ανάπτυξη παραγωγικών δυνατοτήτων και η ενσωμάτωση των κυπριακών εταιρειών σε ευρωπαϊκές αλυσίδες εφοδιασμού. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «καθοριστικής σημασίας παραμένει η ουσιαστική συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας στα εξοπλιστικά προγράμματα, όπως συμβαίνει σε άλλα κράτη όπου αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα».

«Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των πιο πάνω θα καθορίσει το επόμενο στάδιο ανάπτυξης του τομέα, επιτρέποντας στην Κύπρο να μετατρέψει την ισχυρή τεχνολογική της βάση σε βιώσιμη βιομηχανική και εξαγωγική δραστηριότητα», τόνισε.

Κληθείς να αναφερθεί στο Διεθνές Συνέδριο και Έκθεση Άμυνας και Ασφάλειας “BATTLEFIELD ReDEFiNED 2026” που έγινε στις 26 Φεβρουαρίου 2026 στην Κύπρο, ο κ. Κουνούδης είπε ότι το Battlefield ReDEFiNED 2026 επιβεβαίωσε με εντυπωσιακό τρόπο τη δυναμική της Κύπρου στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα άμυνας και ασφάλειας, συγκεντρώνοντας πέραν των 2.000 συμμετεχόντων από 20 χώρες, περισσότερες από 30 εταιρείες-εκθέτες και πέραν των 50 κορυφαίων εμπειρογνωμόνων ομιλητών, σε δύο ημέρες υψηλού επιπέδου διαλόγου για την αμυντική βιομηχανία και δικτύωσης.

Ανέφερε ότι με τη συνδιοργάνωση του ΚΣΕΕΚ με τη DG DEFIS και το European Network of Defence Regions (ENDR), καθώς και την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και αρμόδιων Υπουργών, το συνέδριο ανέδειξε τη στρατηγική σημασία του τομέα και ενίσχυσε τη διεθνή προβολή της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας.

Αναφερόμενος σε συμφωνίες συνεργασίας που υπεγράφησαν στο συνέδριο, ο Πρόεδρος του ΚΣΕΕΚ είπε ότι το σημαντικότερο αποτέλεσμα ήταν η στρατηγική συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του μέλους τους Hellas Sat, της γαλλικής διαστημικής υπηρεσίας, της Thales Alenia Space και της Safran Data Systems για την ανάπτυξη οπτικού συστήματος επικοινωνιών για τον μελλοντικό δορυφόρο Hellas Sat 5.

«Πρόκειται για μια συμφωνία με ιδιαίτερη στρατηγική βαρύτητα, γιατί συνδέει την Κύπρο όχι μόνο με την άμυνα και την ασφάλεια, αλλά και με τη διαστημική τεχνολογία και τις μελλοντικές υποδομές επικοινωνιών», επεσήμανε, τέλος.

Πηγή: ΚΥΠΕ