Τμήμα Μετεωρολογίας: Προειδοποίηση για ισχυρούς ανέμους έως 7 μποφόρ μέχρι το απόγευμα

Σε ισχύ βρίσκεται προειδοποίηση για πολύ ισχυρούς και παροδικά μέχρι σφοδρούς νοτιοδυτικούς έως δυτικούς ανέμους έντασης 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ, από τις 12:00 μέχρι τις 18:00 της Κυριακής, επηρεάζοντας κυρίως τα νότια παράλια και κατά διαστήματα τα βόρεια.

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, η θάλασσα αναμένεται να είναι ταραγμένη και παροδικά μέχρι κυματώδης, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες και ιδιαίτερα τους επαγγελματίες της θάλασσας να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή.

Παράλληλα, χαμηλή πίεση επηρεάζει τη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου, με τον καιρό να προβλέπεται κυρίως συννεφιασμένος και με τοπικές βροχές ή και καταιγίδες μέχρι το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση για την περίοδο από τις 06:00 της Κυριακής 29 Μαρτίου έως τις 06:00 της Δευτέρας 30 Μαρτίου, στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται αραιή σκόνη μέχρι το μεσημέρι, ενώ η ορατότητα θα είναι γενικά καλή, αλλά θα περιορίζεται παροδικά κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων. Η θερμοκρασία της θάλασσας υπολογίζεται στους 18 βαθμούς Κελσίου.

