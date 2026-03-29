Μετά την ένταση θανατώθηκαν όλα τα ζώα στη κτηνοτροφική μονάδα στα Λιβάδια - Δεν εντοπίστηκαν νέα κρούσματα

Θανατώθηκαν τα συνολικά 109 ζώα σε μολυσμένη μονάδα στα Λιβάδια, στην οποία υπήρξε ένταση το απόγευμα του Σαββάτου, όταν κτηνοτρόφοι προσπάθησαν να εμποδίσουν λειτουργούς από το να εισέλθουν στη μονάδα και κρίθηκε αναγκαία η επέμβαση της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Γεωργίας, στη θανάτωση όλων των ζώων, σε μονάδες που εντοπίστηκαν θετικές στα Λιβάδια, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο των μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου του αφθώδους πυρετού. Να σημειωθεί ότι τόσο σε Λευκωσία όσο και σε Λάρνακα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι θανατώσεις ζώων σε μολυσμένες κτηνοτροφικές μονάδες. Πρόκειται για γύρω στις 30.000 ζώα.

Παράλληλα, αυτό που καταγράφεται είναι πως μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί νέα κρούσματα.

Υπενθυμίζεται ότι σε ανακοίνωσή τους σημειώνουν πως «εδώ και εβδομάδες, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες μαζί με 15 ακόμα υπηρεσίες του κράτους εργάζονται αδιάκοπα δίπλα στους κτηνοτρόφους, με στόχο τον άμεσο περιορισμό του ιού και την ταχύτερη δυνατή επαναφορά της κανονικότητας. Η συντριπτική πλειονότητα των κτηνοτρόφων συνεργάζεται με υπευθυνότητα, διαφάνεια και διάθεση να προστατεύσει τον κλάδο και το ζωικό κεφάλαιο της χώρας».

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, «μεμονωμένες περιπτώσεις συνεχίζουν να λειτουργούν εις βάρος όλων. Σήμερα, έρχεται στο φως περιστατικό στα Λιβάδια, όπου κτηνοτρόφος παρεμπόδισε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, συμβάλλοντας έτσι στη διασπορά του ιού. Μάλιστα ενώ το υποστατικό είχε 30 ζώα, σε αυτό εντοπίστηκαν πέραν των 109, γεγονός που τυγχάνει διερεύνησης».

Εξήγησαν πως «ενώ οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες εφαρμόζουν όσα ορίζει ο νόμος, με μοναδικό στόχο την εξάλειψη του ιού, έρχονται αντιμέτωπες με περιστατικά είναι εκτός του πλαισίου της νομοθεσίας: απειλές, παρεμπόδιση, απόκρυψης ή και μετακίνησης ζώων. Η αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας είναι απαραίτητη για να προστατευτεί ολόκληρος ο κτηνοτροφικός τομέας».

Παράλληλα, ανέφεραν πως «οι στιγμές είναι δύσκολες, και γι’ αυτό απαιτείται από όλους υπευθυνότητα, ειλικρίνεια και πλήρης συμμόρφωση. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες παραμένουν στο πλευρό των κτηνοτρόφων, και εργάζονται αδιάκοπα ώστε να ξεπεραστεί η κρίση. Η συνεργασία όλων είναι βασική και απαραίτητη για να επανέλθει η κανονικότητα το συντομότερο δυνατό».

Καταλήγοντας, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σημείωσαν πως «θέλουν να ευχαριστήσουν όλες τις υπηρεσίες που συνδράμουν το έργο τους και κύρια την Αστυνομία, την Εθνική Φρουρά, την Υπηρεσία Θήρας και το Τμήμα Δασών που καθημερινά αγωνίζονται για να επέλθει όσο πιο σύντομα η κανονικότητα, μέσα σε ομολογουμένως δύσκολες συνθήκες».