Προγραμματισμένη διακοπή νερού στα Πολεμίδια την Παρασκευή, 3 Απριλίου

Σε διακοπή της υδροδότησης περιοχής του Δήμου Πολεμιδιών, προχωρεί ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, την ερχόμενη Παρασκευή, 3 Απριλίου, λόγω εκτέλεσης βελτιωτικών έργων στο δίκτυο υδατοπρομήθειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού, η διακοπή παροχής νερού θα γίνει από τις 7:30π.μ. έως τις 7:00 μ.μ. και θα επηρεάσει τα υποστατικά που περικλείονται από τις οδούς Καντάρας, Κοντέας, Σαλαμίνος, 143ος Δρόμος, Λιμνιών, Αγίου Σεργίου, Τρικώμου και Βοκολίδας.

Ο ΕΟΑ Λεμεσού διαβεβαιώνει το κοινό ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη ολοκλήρωση των εργασιών, ώστε η παροχή νερού να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό.

Το έργο, προστίθεται, αυτό είναι απαραίτητο για τη βελτίωση της υδατικής υποδομής και τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των υδρευτικών αναγκών της περιοχής.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τον ΕΟΑ Λεμεσού, μέσω της ιστοσελίδας του ή στο τηλέφωνο 25271000.