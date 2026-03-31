Πρώτη αντίδραση κυβέρνησης για σοβαρούς ισχυρισμούς του Δρουσιώτη: «Όποιος έχει στοιχεία να τα δώσει στις αρχές»

Όποιος έχει οποιαδήποτε στοιχεία να τα παραδώσει στις αρμόδιες αρχές για διερεύνηση, κάλεσε την Τρίτη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Κατά την ενημέρωση των λειτουργών του Τύπου στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος απαντούσε σε δημοσιογράφους, αναφορικά με ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, του συγγραφέα και δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη, στην οποία εμπλέκονται δημόσια πρόσωπα και θεσμοί, με σοβαρές καταγγελίες για ποινικά ζητήματα και θέματα διαφθοράς.

«Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες περιπτώσεις, αυτό που θα επαναλάβουμε είναι ότι όποιος έχει όποια στοιχεία, υπάρχουν οι αρμόδιες αρχές, στις οποίες οφείλει να τα διαβιβάσει, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πληροφορίες που αφορούν τον οποιοδήποτε», είπε.