Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Πρώτη αντίδραση κυβέρνησης για σοβαρούς ισχυρισμούς του Δρουσιώτη: «Όποιος έχει στοιχεία να τα δώσει στις αρχές»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης κατονομάζει πρώην και νυν αξιωματούχος και δικαστές και τους εμπλέκει σε υποθέσεις διαφθοράς

Όποιος έχει οποιαδήποτε στοιχεία να τα παραδώσει στις αρμόδιες αρχές για διερεύνηση, κάλεσε την Τρίτη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σχετικά άρθρα:

Κατά την ενημέρωση των λειτουργών του Τύπου στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος απαντούσε σε δημοσιογράφους, αναφορικά με ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, του συγγραφέα και δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη, στην οποία εμπλέκονται δημόσια πρόσωπα και θεσμοί, με σοβαρές καταγγελίες για ποινικά ζητήματα και θέματα διαφθοράς.

«Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες περιπτώσεις, αυτό που θα επαναλάβουμε είναι ότι όποιος έχει όποια στοιχεία, υπάρχουν οι αρμόδιες αρχές, στις οποίες οφείλει να τα διαβιβάσει, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πληροφορίες που αφορούν τον οποιοδήποτε», είπε.

Tags

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣΚωνσταντίνος Λετυμπιώτηςμακάριος δρουσιώτης

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα