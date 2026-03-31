Αναστασιάδης για ανάρτηση Δρουσιώτη: Αναμένει τα αποτελέσματα της «οφειλόμενης αστυνομικής έρευνας»

«Αρνούμαι να ασχοληθώ με έναν κατά συρροή ψευδόμενο Συκοφάντη, αναμένοντας τα αποτελέσματα της οφειλόμενης αστυνομικής έρευνας» αναφέρει ο τέως ΠτΔ

Τα αποτελέσματα της «οφειλόμενης αστυνομικής έρευνας» για τη χθεσινή ανάρτηση του Μακάριου Δρουσιώτη θα αναμένει ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, αναφέρει σε γραπτή δήλωση που εξέδωσε σήμερα.

Σχετικά άρθρα:

Ο κ. Αναστασιάδης παραπέμπει στο βιβλίο του «Ο Συκοφάντης», στο οποίο – αναφέρει στη γραπτή δήλωσή του- «αναλύω, μεταξύ άλλων, πως τα αφηγήματα του κ. Δρουσιώτη δεν οδηγούν παρά στη διαπίστωση πως δεν πρόκειται για έναν αθώο μυθομανή, αλλά για έναν εκ δόλου και συνειδητά ψευδόμενο «συγγραφέα».

 Προσθέτει ότι η χθεσινή ανάρτηση του κ. Δρουσιώτη στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης «έρχεται να επιβεβαιώσει, με τον πλέον σαφή τρόπο, όσα πλήρως τεκμηριωμένα παραθέτω στο βιβλίο μου».

 Πέραν των πιο πάνω, αναφέρει, «αρνούμαι να ασχοληθώ με έναν κατά συρροή ψευδόμενο Συκοφάντη, αναμένοντας τα αποτελέσματα της οφειλόμενης αστυνομικής έρευνας».

μακάριος δρουσιώτης, ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

