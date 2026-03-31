Μακάριος Δρουσιώτης στο ραδιόφωνο του «Π»: «Τα στοιχεία είναι τεκμηριωμένα - Δεν υπάρχουν ιερές αγελάδες» (ηχητικό)

Για τις σοβαρές καταγγελίες περί υποθέσεων διαφθοράς που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, δικαστές, πρώην αξιωματούχους και θεσμούς μίλησε στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107,6 & 97,6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» ο ερευνητής δημοσιογράφος και υποψήφιος βουλευτής του Volt, Μακάριος Δρουσιώτης, με αφορμή το άρθρο που δημοσίευσε τη Δευτέρα στην προσωπική του ιστοσελίδα και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

«Τρία χρόνια έρευνας - Δεν μπορούμε να μένουμε σιωπηλοί»

Ερωτηθείς γιατί προχώρησε τώρα στη δημοσιοποίηση, ο κ. Δρουσιώτης ανέφερε ότι η έρευνα ξεκίνησε το 2023 και αναπτύχθηκε παράλληλα με έρευνα για τις εκποιήσεις ακινήτων. «Το τεκμηρίωσα μετά από πολλή έρευνα», πρόσθεσε. Σημείωσε επίσης ότι υπάρχουν δύο ζητήματα με τεράστιο δημόσιο συμφέρον: οι εκποιήσεις και οι παρακολουθήσεις, σημείωσε επίσης.

Για το ενδεχόμενο να του αποδοθούν προεκλογικές σκοπιμότητες, απάντησε: ότι «ένας από τους λόγους που δημοσιοποίησα τώρα είναι για λόγους ασφάλειας».

«Μπορώ να τεκμηριώσω όσα γράφω»

Σε ερώτηση αν μπορεί να τεκμηριώσει όσα αναφέρει, είπε ότι δεν θα δημοσίευε τίποτα αν δεν ήταν βέβαιος. «Πέρα από τα μηνύματα υπάρχει κι άλλο επίπεδο τεκμηρίωσης», τόνισε.

Για όσους αμφισβητούν τη γνησιότητα των μηνυμάτων ή τον τρόπο λήψης τους, απάντησε: «Το δημόσιο συμφέρον υπερέχει. Το λέει η νομολογία και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου».

«Πήγα στην Αστυνομία και με πήραν στα δικαστήρια»

Ερωτηθείς αν θα πάει στην Αστυνομία με τα στοιχεία που διαθέτει, ανέφερε:

«Ξαναπήγα στην Αστυνομία πριν χρόνια και με πήραν στα δικαστήρια. Εγώ δεν είμαι ανακριτική αρχή. Τα δημοσιοποίησα. Από εκεί και πέρα είναι δική τους δουλειά».

Αντιδράσεις και προαναγγελίες αγωγών

Για τις διαψεύσεις και τις ανακοινώσεις περί νομικών μέτρων από Τορναρίτη, Παπαδάκη, Σολομωνίδη και τον πρώην πρόεδρο του Ανωτάτου Μύρωνα Νικολάτο, ο κ. Δρουσιώτης δήλωσε τα εξής:

«Ανέμενα τέτοια αντίδραση. Μπορώ να τεκμηριώσω όσα έγραψα. Το δημοσιοποιημένο υλικό είναι ένα μικρό δείγμα. Υπάρχει πληθώρα άλλων στοιχείων».

Αναφέρθηκε και σε προηγούμενες δικαστικές υποθέσεις, λέγοντας ότι «και ο κ. Αναστασιάδης με πήρε στα δικαστήρια. Συνηθισμένο το βουνό από τα χιόνια».

Αναφορές σε Έλληνα αξιωματούχο

Σε επισήμανση ότι στο άρθρο κατονομάζεται υφυπουργός της ελληνικής κυβέρνησης, απάντησε ότι ο ίδιος απλώς μετέφερε όσα προκύπτουν από τα μηνύματα. «Δεν αποδίδω ευθύνη σε ελληνική κυβέρνηση, γράφω τι είδα», πρόσθεσε.

Η κοπέλα, η εξαφάνιση και οι απειλές

Για τη γυναίκα που αναφέρεται στο άρθρο με το όνομα Σάντη, ο κ. Δρουσιώτης είπε ότι εξαφανίστηκε και άλλαξε τα τηλέφωνά της, προσθέτοντας ότι ο ίδιος υποθέτει ότι απειλήθηκε, «διότι απειλήθηκα κι εγώ». Διευκρίνισε ότι «η συναίνεσή της δόθηκε σε τελευταία τους συνάντηση» και «η δημοσιοποίηση λειτουργεί προστατευτικά».

«Αν δεν δημοσιοποιηθούν αυτά τα πράγματα, διαβάζεις μετά στην εφημερίδα ότι έπεσε από το παράθυρο», είπε.

Στοιχεία εντός και εκτός Κύπρου

Ο κ. Δρουσιώτης ανέφερε ότι «τα στοιχεία είναι εξασφαλισμένα εντός και εκτός Κύπρου, και σε διεθνείς οργανώσεις».

Υπενθύμισε την παρουσίαση που είχε κάνει στη Δημοσιογραφική Εστία πριν δύο χρόνια, όπου έδειξε δύο μηνύματα που αφορούσαν τη Νομική Υπηρεσία, λέγοντας ότι «είμαι έκπληκτος που δύο χρόνια μετά κανείς δεν μίλησε».

Παρακολουθήσεις

Αναφέρθηκε παράλληλα στην προσωπική του εμπειρία με το θέμα των παρακολουθήσεων, τονίζοντας τα εξής: «Είδα άνθρωπο έξω από το σπίτι μου και έχω βίντεο. Πήγα στην Αστυνομία… ακόμη δεν έχω επίσημη απάντηση».

Η αναφορά σε εγκληματικές ομάδες και τα 850.000 ευρώ

Μιλώντας για «συμμορίες οικονομικού εγκλήματος» και «αδελφότητα», είπε: «Όταν γράφω ότι δόθηκαν 850.000 ευρώ για να εξαγοραστεί η σιωπή, σκεφτείτε πόσο μεγάλο είναι το διακύβευμα».

Οι απειλές

Ο κ. Δρουσιώτης σημείωσε ότι η έρευνα ολοκληρώθηκε με «μεγάλη εμπιστευτικότητα» και πως μετά τη συνάντησή του με την κοπέλα δέχθηκε μήνυμα:

«Κινδυνεύεις, σταμάτα, μη το σχολιάζεις».

«Αν θέλει η Αστυνομία, ας με βρει»

Για άλλη μια φορά κατέστησε σαφές ότι δεν σκοπεύει να πάει ο ίδιος στην Αστυνομία, σημειώνοντας ότι «αν έρθει η Αστυνομία σε μένα, θα εξηγήσω».

Πώς μπορεί να υπάρξει κάθαρση

Σε ερώτηση πώς θα δικαιωθεί η κοπέλα και πώς θα υπάρξει κάθαρση, απάντησε:

«Δεν είμαι εγώ ο δικαστής. Οι θεσμοί πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Υπάρχουν σάπια στοιχεία στον πυρήνα του συστήματος και πρέπει να αποβληθούν».

Εκλογές, Βουλή και εκποιήσεις

Για το αν η δημοσιοποίηση του άρθρου θα του δώσει «εισιτήριο» για τη Βουλή, απάντησε:

«Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει ο κόσμος. Αν θεωρεί ότι πρέπει να βγω, θα με διαλέξει».

Αναφέρθηκε εκτενώς και στο ζήτημα των εκποιήσεων, χαρακτηρίζοντας ότι «πολλοί βουλευτές δεν ήξεραν καν τι ψήφιζαν λόγω όγκου νομοθεσίας. Θα κάνω παρουσίαση με το πώς στήθηκε ο μηχανισμός των εκποιήσεων».

