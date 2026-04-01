Γιώργος Νικολέττος: "Αναγκαία η στοχευμένη προβολή της ελεύθερης Αμμοχώστου"

Την ανάγκη όπως εντατικοποιηθούν οι διπλωματικές και πολιτικές ενέργειες για επανεξέταση των ταξιδιωτικών οδηγιών που έχουν εκδοθεί από ξένες χώρες, τόνισε ο δήμαρχος Παραλιμνίου – Δερύνειας Γιώργος Νικολέττος εν’ όψει της νέας τουριστικής περιόδου. Σε γραπτή του δήλωση, ο κ. Νικολέττος χαιρετίζει τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν πρόσφατα από την κυβέρνηση για στήριξη της οικονομίας, εξέφρασε, ωστόσο, την εκτίμηση ότι θα μπορούσαν να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα, ώστε η στήριξη αυτή να είναι πιο οριζόντια και να καλύπτει το σύνολο της τουριστικής βιομηχανίας. Ο κ. Νικολέττος ανέφερε ότι η οικονομία της επαρχίας Αμμοχώστου δοκιμάζεται έντονα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, γι’ αυτό και ο δήμος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ξενοδόχους, τον Δήμο Αγίας Νάπας, τον ΠΑΣΥΞΕ, την ΕΤΑΠ Αμμοχώστου, τις αεροπορικές εταιρείες και τους τουριστικούς πράκτορες, με σκοπό να γίνονται στοχευμένες παρεμβάσεις προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων, προκειμένου η ανταπόκριση του κράτους να είναι έγκαιρη, ουσιαστική και αποτελεσματική. «Θεωρούμε απολύτως αναγκαία την άμεση παροχή ξεκάθαρων και συγκεκριμένων οδηγιών για την εφαρμογή των εξαγγελθέντων μέτρων. Πρέπει να διευκρινιστεί εάν στο σχέδιο εντάσσονται και οι επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, καθώς και τι θα ισχύσει για μονάδες που θα ανοίξουν μετά την 1ην Απριλίου. Σε μια περίοδο όπου κάθε μέρα λειτουργίας συνεπάγεται σημαντικό κόστος και κάθε απόφαση επηρεάζει άμεσα την απασχόληση και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, η σαφήνεια είναι καθοριστικής σημασίας», υπογράμμισε ο Δήμαρχος Παραλιμνίου – Δερύνειας. Παρατήρησε, ακόμα, πως η Κύπρος οφείλει να προβάλλει πιο δυναμικά τη σταθερότητα και την ασφάλειά της ως αξιόπιστος ευρωπαϊκός προορισμός, καθότι η διεθνής εικόνα της χώρας μας επηρεάζει άμεσα τις κρατήσεις, την εμπιστοσύνη της αγοράς και την πορεία της φετινής τουριστικής περιόδου. Τέλος, θεωρεί απαραίτητη τη διάθεση ειδικού κονδυλίου για στοχευμένη διεθνή προβολή της Κύπρου και ειδικά της ελεύθερης Αμμοχώστου ως ασφαλούς, οργανωμένου και φιλόξενου προορισμού.

Προετοιμασίες

Στο μεταξύ, σε ανάρτηση του ο Γ. Νικολέττος αναφέρει ότι ο Δήμος Παραλιμνίου-Δερύνειας προετοιμάζεται εντατικά για την έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου, με στόχο την άρτια υποδοχή των εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών που αναμένεται να επιλέξουν και φέτος την περιοχή ως προορισμό διακοπών. «Συνεχίζουμε την υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων που βελτιώνουν τις υποδομές, αναβαθμίζουν τους δημόσιους χώρους και ενισχύουν την προσβασιμότητα των πολιτών και των επισκεπτών σε παραλίες, χώρους αναψυχής και τουριστικές περιοχές», σημειώνει.