Με φρένο στα προσωπικά δεδομένα οι dash cams

Στην ολομέλεια της Βουλής τίθεται σήμερα η πρόταση νόμου για τη ρύθμιση της χρήσης ηλεκτρονικών συσκευών καταγραφής εικόνας σε οχήματα, γνωστών ως dash cams, με στόχο να καλυφθεί το υφιστάμενο νομοθετικό κενό και να τεθούν σαφείς κανόνες για τη λειτουργία τους. Η πρόταση, που τροποποιεί τους περί Οδικής Ασφάλειας νόμους, εισάγει για πρώτη φορά συγκεκριμένο πλαίσιο για τη χρήση των καμερών σε οχήματα, επιτρέποντας την τοποθέτησή τους τόσο σε ιδιωτικά όσο και σε επαγγελματικά οχήματα, καθώς και σε οχήματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με βάση το κείμενο της πρότασης, οι dash cams θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για:

προστασία του οδηγού σε περίπτωση ατυχήματος,

τεκμηρίωση περιστατικών παραβίασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, πρόκλησης ατυχήματος ή/και εγκληματικής ενέργειας, καθώς και παροχής στοιχείων στην Αστυνομία για διερεύνηση υποθέσεων,

εποπτεία στόλων οχημάτων επαγγελματικής χρήσης σε περιπτώσεις εγκληματικής ενέργειας ή ατυχήματος

Προσωπικά δεδομένα και ποινές

Καθοριστικής σημασίας είναι το γεγονός ότι η χρήση των συσκευών συνδέεται άμεσα με τη συμμόρφωση προς το ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Το καταγεγραμμένο υλικό θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), ενώ σε περίπτωση παραβίασης προβλέπονται κυρώσεις.

Συγκεκριμένα, η πρόταση νόμου προβλέπει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει ή δεν συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης έως έξι μήνες ή χρηματικό πρόστιμο έως 2.000 ευρώ ή και στις δύο ποινές. Παράλληλα, ξεκαθαρίζεται ότι το υλικό μπορεί να αξιοποιείται από την Αστυνομία και τις ασφαλιστικές εταιρείες για τη διερεύνηση ατυχημάτων ή άλλων περιστατικών, χωρίς ωστόσο να επιτρέπεται η δημόσια δημοσιοποίησή του χωρίς συγκατάθεση των εμπλεκομένων. Διευκρινίζεται ακόμη ότι οι καταγραφές δεν αποτελούν από μόνες τους αποδεικτικό στοιχείο στο δικαστήριο αλλά μπορούν να ληφθούν υπόψη.

Τι λέει ο εισηγητής

Όπως ανέφερε στον «Π» ο εισηγητής της πρότασης, βουλευτής και πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών Σταύρος Παπαδούρης, η τεχνολογία των dash cams προσφέρει ήδη σημαντικές δυνατότητες, επισημαίνοντας ότι «μπορεί να ενεργοποιηθεί η καταγραφή ακόμη και 30 δευτερόλεπτα πριν από ένα ατύχημα», γεγονός που ενισχύει την αποδεικτική αξία του υλικού. «Με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα, θα βοηθήσουμε και στο κυκλοφοριακό, και στην αποτροπή εγκληματικών ενεργειών και οτιδήποτε άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η προτεινόμενη ρύθμιση εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλει και στην καλύτερη εφαρμογή της πρόσφατης νομοθεσίας για τα μικροατυχήματα, η οποία υποχρεώνει τους οδηγούς να μετακινούν τα οχήματά τους ώστε να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία. Στην πράξη, ωστόσο, πολλοί οδηγοί εξακολουθούν να μην μετακινούν τα οχήματά τους, είτε λόγω αμφισβητήσεων για τις συνθήκες του ατυχήματος είτε λόγω οδηγιών που λαμβάνουν, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κυκλοφοριακή συμφόρηση, ιδιαίτερα σε βασικούς οδικούς άξονες. Σε αυτό το πλαίσιο, οι dash cams ενδέχεται να λειτουργήσουν ως ένα πρόσθετο εργαλείο που θα περιορίσει τις αμφισβητήσεις και θα διευκολύνει την ταχύτερη διαχείριση των περιστατικών, συμβάλλοντας και στη μείωση του κυκλοφοριακού προβλήματος.