Πέθανε στα κατεχόμενα ο «Μπατία» της ρωσικής μαφίας, ένας από τους πιο γνωστούς Ρώσους νονούς

Σε ηλικία 66 ετών άφησε την τελευταία πνοή ο Οτάρι Τοτότσια, γνωστός στον κόσμο του ρωσικού οργανωμένου εγκλήματος με το προσωνύμιο «Μπατία», ο οποίος τα τελευταία χρόνια διέμενε στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες Τ/κ μέσων που επικαλούνται ρωσικές πηγές, ο Τοτότσια αντιμετώπιζε για μεγάλο χρονικό διάστημα σοβαρά προβλήματα υγείας. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε στα κατεχόμενα, όπου φέρεται να είχε εγκατασταθεί μετά την αποχώρησή του από τη Ρωσία.

Ο Τοτότσια συγκαταλεγόταν στους λεγόμενους «vory v zakone», μια ελίτ κατηγορία του μετασοβιετικού εγκληματικού υποκόσμου, και θεωρούνταν ιδιαίτερα επιδραστική μορφή. Γεννημένος στο Σουχούμι, ανέπτυξε έντονη δράση στον υπόκοσμο της Τιφλίδας, ενώ στο παρελθόν εξέτισε ποινές φυλάκισης για διάφορα αδικήματα σε περιοχές της ρωσικής Άπω Ανατολής.

Μετά την αποφυλάκισή του το 1992, εγκαταστάθηκε στη Μόσχα, όπου ενίσχυσε σημαντικά την επιρροή του, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη οικονομική δραστηριότητα, όπως τα Ουράλια και η Δυτική Σιβηρία. Πηγές αναφέρουν ότι η «φήμη» που απέκτησε κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του συνέβαλε στην ταχεία άνοδό του στην ιεραρχία του οργανωμένου εγκλήματος.

Στα τέλη της δεκαετίας του 2000, συνελήφθη εκ νέου στη Ρωσία σε υπόθεση που σχετιζόταν με ναρκωτικά και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης περίπου ενάμιση έτους.

Μετά την εφαρμογή αυστηρότερων μέτρων κατά της μαφίας στη Ρωσία, φέρεται να εγκατέλειψε τη χώρα και να μετακινήθηκε αρχικά στην Τουρκία. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, συνδέθηκε με άλλες ισχυρές μορφές του υποκόσμου και συμμετείχε σε εσωτερικές συγκρούσεις, εγκαταλείποντας τη μέχρι τότε ουδέτερη στάση του.

Μετά τη δολοφονία συνεργαζόμενης εγκληματικής φιγούρας και την αποδυνάμωση των συμμαχιών του, ο Τοτότσια φαίνεται να επέλεξε τα κατεχόμενα ως τόπο διαμονής, όπου και έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Η παρουσία αλλά και ο θάνατός του στην περιοχή επαναφέρουν στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τη δραστηριοποίηση διεθνών προσώπων του οργανωμένου εγκλήματος στα κατεχόμενα, καθώς και τα ζητήματα που σχετίζονται με τον έλεγχο τέτοιων φαινομένων.