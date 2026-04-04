Επί ποδός η Αστυνομία για το έθιμο των λαμπρατζιών - Μπαράζ ελέγχων και κατασχέσεις

Με εντατικοποιημένες περιπολίες και ελέγχους σε όλες τις επαρχίες, συνεχίστηκαν κατά τη χθεσινή ημέρα, καθώς και κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι δράσεις της Αστυνομίας για την πρόληψη της χρήσης κροτίδων, του ανάμματος λαμπρατζιών και φαινομένων νεανικής παραβατικότητας.

Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, περίπολα της Αστυνομίας ανταποκρίθηκαν σε διάφορα περιστατικά ανάμματος φωτιάς, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εντοπίστηκε και παραλήφθηκε ξυλεία, η οποία προοριζόταν για το άναμμα λαμπρατζιών.

Στην επαρχία Λεμεσού, κατά τη διάρκεια της νύχτας, μέλη της Αστυνομίας ανταποκρίθηκαν σε τρεις περιπτώσεις ανάμματος φωτιάς. Οι δύο αφορούσαν μικρές εστίες φωτιάς, ενώ η τρίτη αφορούσε φωτιά σε δύο κάδους απορριμμάτων. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι φωτιές κατασβέστηκαν από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σε άλλη περίπτωση, επίσης στην επαρχία Λεμεσού, τα μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν ξυλεία που είχε συγκεντρωθεί για το άναμμα φωτιάς. Ενημερώθηκε συνεργείο της τοπικής Αρχής, το οποίο παρέλαβε τα ξύλα.

Κατά τη διάρκεια των περιπολιών στη Λεμεσό, εντοπίστηκε και ανακόπηκε ομάδα νεαρών που επέβαιναν σε μηχανοκίνητα οχήματα.

Συνολικά ελέγχθηκαν 38 πρόσωπα, χωρίς να προκύψει οτιδήποτε επιλήψιμο. Άλλα 32 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι, εντοπίστηκαν και ελέγχθηκαν σε χώρους όπου συγκεντρώνονται νεαρά άτομα. Στις περιπτώσεις των ανηλίκων, ειδοποιήθηκαν οι γονείς τους, οι οποίοι και τους παρέλαβαν.

Στην επαρχία Λευκωσίας, στο πλαίσιο των δράσεων της Αστυνομίας, εντοπίστηκε σε μία περίπτωση ποσότητα ξυλείας, η οποία παραλήφθηκε για να παραδοθεί στις τοπικές Αρχές.

Ποσότητες ξυλείας εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν και κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας σε συνολικά έξι περιπτώσεις, στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας.

Η Αστυνομία συνεχίζει με αυξημένη παρουσία και στοχευμένες δράσεις σε όλες τις επαρχίες, με στόχο την πρόληψη επικίνδυνων συμπεριφορών και την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών, καλώντας παράλληλα το κοινό να επιδεικνύει υπευθυνότητα και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές.