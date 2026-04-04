Στα 110 δολάρια η τιμή του πετρελαίου μετά τις τελευταίες απειλές Τραμπ κατά Ιράν

Επιστροφή στις εξωτερικές εργασίες: Ήρθη η απαγόρευση λόγω σκόνης από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Θα συνεχίσει να παρακολουθεί το φαινόμενο και, εάν κριθεί αναγκαίο, θα επανέλθει με νέα ανακοίνωση.

Την άρση του τερματισμού των εργασιών σε εξωτερικούς χώρους εξαιτίας της σκόνης στην ατμόσφαιρα, ανακοίνωσε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Τμήματος, «αίρεται η προηγούμενη ανακοίνωση αναφορικά με τον τερματισμό των εργασιών σε εξωτερικούς χώρους λόγω αυξημένων συγκεντρώσεων σκόνης (ΑΣ10)».

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για την Προστασία των Προσώπων στην Εργασία κατά τη Διάρκεια Επεισοδίων Σκόνης) Διάταγμα του 2022 (Κ.Δ.Π. 410/2022), οι εργοδότες οφείλουν να παρακολουθούν τις πραγματικές συγκεντρώσεις σκόνης στην περιοχή όπου δραστηριοποιούνται και να ενεργούν ανάλογα με τις πρόνοιες του εν λόγω Διατάγματος.

Όπως αναφέρει το Τμήμα, τα δεδομένα είναι διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο μέσω της ιστοσελίδας www.airquality.gov.cy, και της εφαρμογής για κινητά «Air Quality Cyprus» (Android και iOS).

Καταλήγοντας, διαμηνύει πως θα συνεχίσει να παρακολουθεί το φαινόμενο και, εάν κριθεί αναγκαίο, θα επανέλθει με νέα ανακοίνωση.

Εξάλλου, το Τμήμα Μετεωρολογίας ανανέωσε μέχρι τις 18:00 την προειδοποίηση για το επεισόδιο αφρικανικής σκόνης που επηρεάζει την περιοχή, αναφέροντας πως η σταδιακή υποχώρηση του επεισοδίου αναμένεται από το απόγευμα και μετά.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

