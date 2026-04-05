Με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς άνεμους μπαίνουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα

Ασθενής χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Απόψε, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες στα δυτικά και τα βόρεια αναμένεται να δώσουν αργότερα μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 10 στα νότια και τα ανατολικά παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, Μεγάλη Δευτέρα, ο καιρός θα παραμείνει μερικώς συννεφιασμένος και παροδικά συννεφιασμένος, ενώ τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια πιθανόν να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στα ανατολικά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και το απόγευμα στα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα ανατολικά παράλια και λίγο ταραγμένη στα υπόλοιπα παράλια. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αργότερα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά του νησιού. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Τη Μεγάλη Τρίτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και παροδικά συννεφιασμένος και τις πρωινές ώρες ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά. Κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στα νότια, τα ανατολικά και το εσωτερικό. Τη Μεγάλη Τετάρτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές.

Τη Μεγάλη Πέμπτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και παροδικά συννεφιασμένος και τις πρωινές ώρες αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές σε παράλιες περιοχές, ενώ κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, τα νότια και τα ανατολικά.

Η θερμοκρασία μέχρι τη Μ. Τρίτη θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Τη Μ. Τετάρτη αναμένεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και τη Μ. Πέμπτη μη αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: ΚΥΠΕ