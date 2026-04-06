2.851 γυναίκες ζήτησαν προστασία από τους κακοποιητές τους - Στοιχεία στη Βουλή (πίνακας)

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, συνολικά 2.851 γυναίκες που υπήρξαν θύματα ενδοοικογενειακής βίας φιλοξενήθηκαν σε χώρους του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) κατά την περίοδο 2022–2024. Άλλες 259 γυναίκες φιλοξενήθηκαν κατά την περίοδο 1/2025 μέχρι 4/2025.

Οι Χώροι Φιλοξενίας αποτελούν ασφαλή καταφύγια προσωρινής διαμονής για γυναίκες και τα παιδιά τους, οι οποίες βρίσκονται σε άμεσο σωματικό και ψυχολογικό κίνδυνο από άτομα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Παράλληλα, προσφέρονται υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης, καθοδήγησης και διασύνδεσης με τις αρμόδιες κρατικές και κοινωνικές υπηρεσίες, ενισχύοντας τη συνολική προστασία και αποκατάσταση των θυμάτων.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή του ΑΚΕΛ, Γιώργου Κουκουμά, ο Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί οι απαραίτητες ενέργειες για τη δημιουργία χώρου φιλοξενίας και στην επαρχία Λάρνακας. Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται εντός του πρώτου τετραμήνου του 2026.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΣΠΑΒΟ, με τη στήριξη του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, υλοποιεί το έργο «Preventing Domestic Violence and Protecting Victims». Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της 2ης Ελβετικής Συνεισφοράς (Προγραμματική Περίοδος 2019–2029) και στοχεύει στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, καθώς και στην ενίσχυση μέτρων στον τομέα της μετανάστευσης. Μεταξύ των βασικών του δράσεων περιλαμβάνεται η αναβάθμιση και επέκταση των χώρων φιλοξενίας για θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

Δείτε τον πίνακα: