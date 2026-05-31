Οι κάλπες ξαναμοίρασαν την τράπουλα του ’28: Η επιστροφή του ΔΗΣΥ - Τίποτα δεδομένο για Χριστοδουλίδη

Μεγάλων διαστάσεων ευχάριστη έκπληξη έκρυβαν οι κάλπες της περασμένης Κυριακής για ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και πολύ δυσάρεστη για ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, Οικολόγους, Volt, που έμειναν εκτός Βουλής. Το 27,1% του Δημοκρατικού Συναγερμού -που δεν περίμενε κανείς ούτε καν τα μεγαλοστελέχη του- και η διατήρησή του στην πρώτη θέση, καθώς και η ταυτόχρονη ενίσχυση του ΑΚΕΛ (23,9%) -που επίσης δεν περίμεναν στην Εζεκία Παπαϊωάννου- διαμόρφωσαν ένα νέο πολιτικό τοπίο μέσα στο οποίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, που αλλιώς περίμενε και θα ήθελε να ήταν τα ποσοστά κάποιων κομμάτων, καλείται να επαναπροσδιορίσει τις ισορροπίες του. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι η κυπριακή κοινωνία δεν είναι έτοιμη για δραματικές αλλαγές και πειραματισμούς - επιλέγει το μη χείρον βέλτιστο μπροστά στον φόβο και τον κίνδυνο κάτι να πάει στραβά στην οικονομία, την ασφάλεια κ.λπ. Η επανάσταση των λεγόμενων αντισυστημικών αναβλήθηκε και, ταυτόχρονα, οι ψηφοφόροι άφησαν εκτός τα δυο από τα τρία κόμματα που συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, έχει ήδη αρχίσει η συζήτηση για τις προεδρικές εκλογές του 2028 και για τις νέες πολιτικές συμμαχίες που ενδέχεται να διαμορφωθούν. Κέρδισε ή έχασε ο ΠτΔ; Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, που από την εκλογή του το 2023 βρίσκεται συνεχώς σε προεκλογική εκστρατεία για το 2028, θα ήθελε ένα χαμηλό ποσοστό για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, 21-22%, ώστε πιεσμένο το κόμμα να συζητά την είσο...