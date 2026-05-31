kateliadi@politis.com.cy Μεγάλων διαστάσεων ευχάριστη έκπληξη έκρυβαν οι κάλπες της περασμένης Κυριακής για ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και πολύ δυσάρεστη για ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, Οικολόγους, Volt, που έμειναν εκτός Βουλής. Το 27,1% του Δημοκρατικού Συναγερμού -που δεν περίμενε κανείς ούτε καν τα μεγαλοστελέχη του- και η διατήρησή του στην πρώτη θέση, καθώς και η ταυτόχρονη ενίσχυση του ΑΚΕΛ (23,9%) -που επίσης δεν περίμεναν στην Εζεκία Παπαϊωάννου- διαμόρφωσαν ένα νέο πολιτικό τοπίο μέσα στο οποίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, που αλλιώς περίμενε και θα ήθελε να ήταν τα ποσοστά κάποιων κομμάτων, καλείται να επαναπροσδιορίσει τις ισορροπίες του. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι η κυπριακή κοινωνία δεν είναι έτοιμη για δραματικές αλλαγές και πειραματισμούς - επιλέγει το μη χείρον βέλτιστο μπροστά στον φόβο και τον κίνδυνο κάτι να πάει στραβά στην οικονομία, την ασφάλεια κ.λπ. Η επανάσταση των λεγόμενων αντισυστημικών αναβλήθηκε και, ταυτόχρονα, οι ψηφοφόροι άφησαν εκτός τα δυο από τα τρία κόμματα που συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, έχει ήδη αρχίσει η συζήτηση για τις προεδρικές εκλογές του 2028 και για τις νέες πολιτικές συμμαχίες που ενδέχεται να διαμορφωθούν. Κέρδισε ή έχασε ο ΠτΔ; Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, που από την εκλογή του το 2023 βρίσκεται συνεχώς σε προεκλογική εκστρατεία για το 2028, θα ήθελε ένα χαμηλό ποσοστό για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, 21-22%, ώστε πιεσμένο το κόμμα να συζητά την είσο...
Οι κάλπες ξαναμοίρασαν την τράπουλα του ’28: Η επιστροφή του ΔΗΣΥ - Τίποτα δεδομένο για Χριστοδουλίδη
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξακολουθεί να είναι ισχυρός παίκτης αλλά όχι πλέον κυρίαρχος και χωρίς αμφισβήτηση
