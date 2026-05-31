Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, πολεμικών συγκρούσεων και αναζήτησης νέων εμπορικών και ενεργειακών διαδρομών, η Κύπρος επιχειρεί να ενισχύσει τον ρόλο της σαν γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Ινδο-Ειρηνικού. Επιτυχής η φιλοξενία της Άτυπης Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Gymnich) στη Λεμεσό, παρουσία των υπουργών Εξωτερικών της Ινδίας και της Σαουδικής Αραβίας, αποτιμά η κυβέρνηση. Ο υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, μιλά στον «Πολίτη» για τη στρατηγική της Λευκωσίας, τις προοπτικές του οικονομικού διαδρόμου IMEC, τη συνεργασία με την Ινδία και τη Σαουδική Αραβία αλλά και τις προκλήσεις που δημιουργεί το ρευστό περιβάλλον ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, εξηγεί πώς η κυπριακή διπλωματία επιδιώκει να μετατρέψει τις διεθνείς εξελίξεις σε ευκαιρίες για την ενίσχυση του γεωπολιτικού αποτυπώματος της χώρας. Η παρουσία των υπουργών Εξωτερικών της Ινδίας και της Σαουδι...
Κωνσταντίνος Κόμπος στον «Π»: Gymnich και ο ρόλος της Κύπρου στον διάδρομο IMEC
«Η διεύρυνση του γεωπολιτικού μας αποτυπώματος αποτελεί διακηρυγμένο κεντρικό στόχο της εξωτερικής μας πολιτικής από την ημέρα ανάληψης της διακυβέρνησης της χώρας από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη»
