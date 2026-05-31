Πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αναδιαμορφώνει τις προσδοκίες των επιχειρήσεων της ευρωζώνης

Το οικονομικό σοκ που προκλήθηκε από τον πόλεμο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν επηρέασε γρήγορα τις προσδοκίες των επιχειρήσεων της ζώνης του ευρώ. Οι καθημερινές απαντήσεις σε έρευνα της ΕΚΤ δείχνουν άμεση αύξηση του αναμενόμενου κόστους εισροών, των τιμών πώλησης και του βραχυπρόθεσμου πληθωρισμού.

Σε blog της ΕΚΤ που υπογράφουν οι Davide Fantino, Annalisa Ferrando, Johannes Groß, Sara Lamboglia, Laura Lebastard, Judit Rariga και Maurice Schmidt σημειώνεται ότι δύο εβδομάδες πριν από το ξέσπασμα του πολέμου, οι επιχειρήσεις ανέμεναν ότι οι τιμές πώλησης και το κόστος εισροών εκτός εργασίας θα αυξάνονταν κατά μέσο όρο κατά 3,0% και 3,9% αντίστοιχα. Αυτά τα στοιχεία ήταν σε γενικές γραμμές σύμφωνα με εκείνα του προηγούμενου γύρου έρευνας (2,9% και 3,6%). Αυτό υποδηλώνει ότι χωρίς τον πόλεμο, οι προσδοκίες πιθανότατα θα είχαν παραμείνει σε παρόμοια, σταθερή πορεία.

Ωστόσο, μετά το ξέσπασμα του πολέμου, οι προσδοκίες τόσο για το κόστος όσο και για τις τιμές αυξήθηκαν σημαντικά.

Για τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα μετά τις 28 Φεβρουαρίου, οι εβδομαδιαίοι μέσοι όροι αυξήθηκαν προοδευτικά, φτάνοντας στο ανώτατο όριο του 4,1% για την αναμενόμενη μεταβολή των τιμών πώλησης και στο 7,7% για το κόστος εισροών τις τελευταίες εβδομάδες της περιόδου συλλογής. Αυτό το μοτίβο αντικατοπτρίζει την απότομη και σημαντική αύξηση των τιμών της ενέργειας εκείνη την εποχή και την εντατικοποίηση της σύγκρουσης.

Αντιθέτως, οι προσδοκίες για το κόστος των μισθών κινήθηκαν ελαφρώς προς την αντίθετη κατεύθυνση, από 3,0% πριν από το ξέσπασμα σε 2,8% μετά.

Η αύξηση των προσδοκιών για το κόστος εισροών δεν ήταν η ίδια σε όλους τους τομείς. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που βασίζονται περισσότερο στην ενέργεια από ορυκτά καύσιμα ανέμεναν τις πιο απότομες αυξήσεις κόστους τους επόμενους 12 μήνες. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις αναμένονταν από τις κατασκευές και τις μεταφορές, οι οποίες και οι δύο παρουσιάζουν υψηλή κατανάλωση ορυκτών καυσίμων. Αυτό το μοτίβο υποδηλώνει ότι οι αναθεωρημένες προσδοκίες συνδέονταν στενά με την έκθεση των εταιρειών στις διακυμάνσεις των τιμών ενέργειας που προκλήθηκαν από τον πόλεμο.

Αυξάνει επίσης την πιθανότητα οι εταιρείες σε ενεργοβόρους κλάδους να έχουν κάνει μεγαλύτερες προσαρμογές στις προσδοκίες τους όχι μόνο για το κόστος αλλά και για την επιχειρηματική δραστηριότητα και τις συνθήκες χρηματοδότησης.

Επιπτώσεις στις προσδοκίες για τον πληθωρισμό

Ο πόλεμος άφησε επίσης το στίγμα του στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ αντιλαμβάνονται τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές για τον πληθωρισμό.

Οι προσδοκίες για τρία και πέντε χρόνια παραμένουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες. Οι επιχειρήσεις βλέπουν επί του παρόντος τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό ως προσωρινές.

Οι εταιρείες που συμμετείχαν σε συνεντεύξεις πριν από το ξέσπασμα του πολέμου ανέφεραν μέση προσδοκία για πληθωρισμό σε ορίζοντα ενός έτους 2,5%, σχεδόν αμετάβλητη από τον προηγούμενο γύρο έρευνας.

Μεταξύ των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα μετά τις 28 Φεβρουαρίου, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 3,0%. Αυτό υποδηλώνει ότι ο πόλεμος και η συναφής άνοδος των τιμών της ενέργειας και οι διαταραχές του εφοδιασμού είχαν προκαλέσει μια σημαντική ανοδική αναθεώρηση των βραχυπρόθεσμων προσδοκιών για τον πληθωρισμό.

Αντιθέτως, οι μέσες προσδοκίες για τον πληθωρισμό σε ορίζοντα τριών και πέντε ετών ήταν παρόμοιες και στις δύο ομάδες. Αυτό δείχνει ότι οι εταιρείες, σε αυτό το στάδιο, δεν ανέμεναν ότι η πληθωριστική ώθηση θα συνεχιζόταν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Βραχυπρόθεσμη επιχειρηματική δραστηριότητα και διαθεσιμότητα τραπεζικών δανείων

Ο αντίκτυπος του πολέμου δεν περιορίστηκε στις προσδοκίες των επιχειρήσεων για το κόστος και τις τιμές. Έχει επίσης μειώσει τις βραχυπρόθεσμες προσδοκίες τους για επιχειρηματική δραστηριότητα και πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα μετά τις 28 Φεβρουαρίου ανέφεραν αισθητά πιο απαισιόδοξες προοπτικές από εκείνες που συμμετείχαν στην έρευνα πριν, σύμφωνα με την ευρύτερη αβεβαιότητα που έφερε η σύγκρουση.

Η μετατόπιση στις προσδοκίες των επιχειρήσεων για τις πιστωτικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα πριν από τον πόλεμο προέβλεπαν, συνολικά, βελτίωση της διαθεσιμότητας τραπεζικών δανείων τους επόμενους έξι μήνες, με ένα καθαρό 6% να αναμένει χαλάρωση των συνθηκών.

Μεταξύ των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα μετά το ξέσπασμα, το κλίμα είχε αντιστραφεί, με ένα καθαρό 6% να αναμένει μείωση της διαθεσιμότητας τραπεζικών δανείων.

Ενώ οι επιχειρήσεις ανέφεραν μια πιο απαισιόδοξη προοπτική για τον κύκλο εργασιών και τη διαθεσιμότητα τραπεζικών δανείων και στις δύο περιόδους αναφοράς μετά το ξέσπασμα του πολέμου, τα επενδυτικά τους σχέδια επιδεινώθηκαν μόνο στον εξάμηνο ορίζοντα. Οι προσδοκίες για τους επόμενους τρεις μήνες παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες.

«Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η σύγκρουση έχει οδηγήσει τις επιχειρήσεις να επανεκτιμήσουν τις βραχυπρόθεσμες επιχειρηματικές τους προοπτικές, ενώ οι προσαρμογές στα επενδυτικά σχέδια έχουν μέχρι στιγμής παραμείνει πιο περιορισμένες και επικεντρώνονται σε μακροπρόθεσμους ορίζοντες», τονίζεται.

Συνθήκες χρημαοδότησης

Η επιδείνωση του κλίματος έχει επεκταθεί και στις συνθήκες χρηματοδότησης.

Οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις έγιναν σημαντικά πιο απαισιόδοξες σχετικά με τη διαθεσιμότητα τραπεζικών δανείων μετά την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν.

«Αυτό υποδηλώνει ότι το αυξανόμενο κόστος ενέργειας και η ασθενέστερη αναμενόμενη κερδοφορία μεταφράστηκαν σε ανησυχίες σχετικά με τη μελλοντική πρόσβαση σε εξωτερική χρηματοδότηση, αντανακλώντας ενδεχομένως μια πιο περιορισμένη προσφορά τραπεζικών πιστώσεων για επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν περιορισμούς ταμειακών ροών».

«Αυτό το αποτέλεσμα υποδεικνύει έναν πιθανό μηχανισμό ενίσχυσης, όπου οι κραδασμοί των τιμών της ενέργειας όχι μόνο αποδυναμώνουν άμεσα τις προοπτικές δραστηριότητας των επιχειρήσεων, αλλά και με την αυστηροποίηση των αναμενόμενων όρων χρηματοδότησης», αναφέρεται.