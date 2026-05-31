Η σιωπηλή απειλή για την κυπριακή οικονομία- Ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης

Η κυπριακή οικονομία καταγράφει τα τελευταία χρόνια αξιοσημείωτες επιδόσεις. Η ανάπτυξη παραμένει από τις υψηλότερες στην ευρωζώνη, τα δημόσια οικονομικά παρουσιάζουν ανθεκτικότητα και η χώρα επιχειρεί να τοποθετηθεί ως επενδυτικός και επιχειρηματικός κόμβος στην Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο, πίσω από τους θετικούς δείκτες, παραμένει μια δομική αδυναμία που διαχρονικά λειτουργεί ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη. Πρόκειται για την αργή απονομή της δικαιοσύνης και πρόκειται για μια σιωπηλή απειλή και γι' αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Η καθυστέρηση στη δικαστική επίλυση διαφορών έχει οικονομικό κόστος, προκαλεί αβεβαι...

