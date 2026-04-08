Ελεύθερος ο πρόεδρος της El-Sen: Καταγγελίες για «πολιτική ομηρία» και δυσανάλογη βία στα κατεχόμενα

Ελεύθεροι αφέθηκαν ο πρόεδρος της τουρκοκυπριακής συντεχνίας «εργαζομένων ηλεκτρικής αρχής» El-Sen, Αχμέτ Τουγτζού, και τρεις διαδηλωτές, οι οποίοι κρατήθηκαν χθες στην «αστυνομική διεύθυνση» Λευκωσίας στα κατεχόμενα για περίπου εννέα ώρες μετά τη «σύλληψή» τους σε χώρο εκδήλωσης διαμαρτυρίας νωρίς το πρωί της Μεγάλης Τρίτης. Η αποφυλάκισή τους έγινε μετά την απαγγελία τριών ξεχωριστών κατηγοριών.

Μιλώντας μετά την αφέση του, ο κ. Τουγτζού ανέφερε ότι τα μέλη της «αστυνομίας» ήταν υποβοηθητικά, προσθέτοντας: «Αφού μεταφερθήκαμε εδώ, μας βοήθησαν με κάθε τρόπο. Μας επέτρεψαν να μιλήσουμε με τις οικογένειές μας και τον δικηγόρο μας, και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό».

Επικρίνοντας τις συνθήκες κράτησης, ο κ. Τουγτζού, μίλησε για την απαράδεκτη κατάσταση των χώρων υγιεινής που χρησιμοποιούν οι κρατούμενοι», σημειώνοντας ότι οι άνθρωποι εκεί «μπορεί να είναι κρατούμενοι, αλλά έχουν και αυτοί το δικαίωμα στην ανθρώπινη μεταχείριση».

Παράλληλα, απέρριψε τις κατηγορίες περί άσκησης βίας κατά της «αστυνομίας» στη διάρκεια της διαμαρτυρίας. «Κατηγορηθήκαμε για επίθεση στην 'αστυνομία'. Ποτέ δεν τους αγγίξαμε. Αντιθέτως, χρησιμοποιήθηκε δυσανάλογη βία. Και οι τέσσερις μας ακινητοποιηθήκαμε στο έδαφος και μας πέρασαν χειροπέδες», ανέφερε.

Απευθυνόμενος στον "πρωθυπουργό" Ουνάλ Ουστέλ, ο Αχμέτ Τουγτζού δήλωσε: «Έχω λίγα λόγια για τον Ουνάλ Ουστέλ, που μας κράτησε εδώ για 9-10 ώρες. Έχουμε χρησιμοποιήσει τουαλέτες τουρκικού τύπου πολλές φορές, έχουμε κοιμηθεί ακόμα και στο πάτωμα. Οι 10 ώρες δεν θα μας κάνουν κακό. Αλλά εσείς δεν είστε συνηθισμένοι σε αυτό. Θα τα βρείτε σκούρα όταν έρθετε εδώ, Ουνάλ Ουστέλ».

Ο δικηγόρος του κ. Τουγτζού, Σερκάν Μεσούτογλου, παρείχε πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες που απαγγέλθηκαν, οι οποίες αφορούν «υποκίνηση σε εξέγερση», «επίθεση κατά αστυνομικού και παρεμπόδιση εκτέλεσης καθήκοντος» και «πρόκληση κακόβουλης ζημιάς».

Επικρίνοντας το γεγονός ότι χρειάστηκαν ώρες για την απαγγελία των κατηγοριών, ο κ. Μεσούτογλου ανέφερε ότι ήταν δυσανάλογο να κρατηθούν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. «Πρόκειται για αδικήματα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ήσσονος σημασίας. Παρόλα αυτά, δεν έχει δοθεί καμία επίσημη εξήγηση για τον λόγο που κρατήθηκαν για τόσο πολύ», πρόσθεσε.

Κατέληξε λέγοντας ότι η σύλληψη δεν ήταν νόμιμη, αλλά αποτελεί μάλλον μια μορφή πολιτικής ομηρίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ