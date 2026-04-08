Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Σε απεργία ακόμη μία ημέρα τα κατεχόμενα - «Η κοινωνία έχει χάσει την εμπιστοσύνη της προς την κυβέρνηση», λένε οι συντεχνίες

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΟΛΟ

Header Image

Μιλώντας σε χθεσινή κινητοποίηση εκ μέρους των συντεχνιών, ο πρόεδρος της συντεχνίας Türk-Sen, Αρσλάν Μπιτσάκλι, δήλωσε ότι «η κοινωνία έχει χάσει την εμπιστοσύνη της προς την κυβέρνηση», τονίζοντας ότι «θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μας στη Βουλή μέχρι να αποσυρθεί αυτός ο νόμος».

Δεν κάνουν πίσω τα τουρκοκυπριακά συνδικάτα και συνεχίζουν την απεργιακή μάχη για ακόμη μία ημέρα στα κατεχόμενα. Οι συντεχνίες του «δημόσιου τομέα» κατέρχονται εκ νέου σε απεργία και κινητοποιήσεις , κλιμακώνοντας την αντίδρασή τους στο πάγωμα της ΑΤΑ. Η απεργία συνεχίζεται και σήμερα, καθώς η «κυβέρνηση» απορρίπτει την απόσυρση τόσο του σχετικού «νομοσχεδίου» όσο και του «διατάγματος με ισχύ νόμου» που εξέδωσε την προηγούμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον τουρκοκυπριακό Τύπο, ο πρόεδρος της συντεχνίας Türk-Sen, Αρσλάν Μπιτσάκλι, μιλώντας σε χθεσινή κινητοποίηση εκ μέρους των συντεχνιών, δήλωσε ότι «η κοινωνία έχει χάσει την εμπιστοσύνη της προς την κυβέρνηση», τονίζοντας ότι «θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μας στη Βουλή μέχρι να αποσυρθεί αυτός ο νόμος». 

Πρόσθεσε ότι στις 09.00 τα μέλη των συντεχνιών θα βρίσκονται εκ νέου έξω από την «βουλή», ενώ «στα δημόσια νοσοκομεία η λειτουργία θα διακοπεί, εκτός από τα απολύτως επείγοντα περιστατικά». Προειδοποίησε επίσης ότι, αν δεν υπάρξει ανταπόκριση από μεριάς «κυβέρνησης», «θα υπάρξουν και άλλες εκπλήξεις».

 

 

Tags

ΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα