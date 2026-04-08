Σε απεργία ακόμη μία ημέρα τα κατεχόμενα - «Η κοινωνία έχει χάσει την εμπιστοσύνη της προς την κυβέρνηση», λένε οι συντεχνίες

Δεν κάνουν πίσω τα τουρκοκυπριακά συνδικάτα και συνεχίζουν την απεργιακή μάχη για ακόμη μία ημέρα στα κατεχόμενα. Οι συντεχνίες του «δημόσιου τομέα» κατέρχονται εκ νέου σε απεργία και κινητοποιήσεις , κλιμακώνοντας την αντίδρασή τους στο πάγωμα της ΑΤΑ. Η απεργία συνεχίζεται και σήμερα, καθώς η «κυβέρνηση» απορρίπτει την απόσυρση τόσο του σχετικού «νομοσχεδίου» όσο και του «διατάγματος με ισχύ νόμου» που εξέδωσε την προηγούμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον τουρκοκυπριακό Τύπο, ο πρόεδρος της συντεχνίας Türk-Sen, Αρσλάν Μπιτσάκλι, μιλώντας σε χθεσινή κινητοποίηση εκ μέρους των συντεχνιών, δήλωσε ότι «η κοινωνία έχει χάσει την εμπιστοσύνη της προς την κυβέρνηση», τονίζοντας ότι «θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μας στη Βουλή μέχρι να αποσυρθεί αυτός ο νόμος».

Πρόσθεσε ότι στις 09.00 τα μέλη των συντεχνιών θα βρίσκονται εκ νέου έξω από την «βουλή», ενώ «στα δημόσια νοσοκομεία η λειτουργία θα διακοπεί, εκτός από τα απολύτως επείγοντα περιστατικά». Προειδοποίησε επίσης ότι, αν δεν υπάρξει ανταπόκριση από μεριάς «κυβέρνησης», «θα υπάρξουν και άλλες εκπλήξεις».