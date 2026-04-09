Άγιο Φως: Τι ώρα θα φτάσει στην Κύπρο από τα Ιεροσόλυμα

«Το Άγιο Φως θα ταξιδέψει σε όλη την Κύπρο, φωτίζοντας τις καρδιές των πιστών και μεταφέροντας το μήνυμα της Ανάστασης, της ελπίδας και της ενότητας και ενισχύοντας το πνεύμα της πίστης σε όλο το νησί», αναφέρει η ανακοίνωση της AEGEAN.

Το Άγιο Φως φέτος θα ταξιδέψει από τα Ιεροσόλυμα στην Κύπρο με έκτακτη ειδική πτήση της AEGEAN το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία. 

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η άφιξη του Αγίου Φωτός στο αεροδρόμιο «Γλαύκος Κληρίδης» από το Τελ Αβίβ, αναμένεται στις 17:00, με αεροσκάφος Airbus A320.

Η ανακοίνωση προσθέτει πως θα συνοδεύσουν το Άγιο Φως εκπρόσωποι της Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου στην Κύπρο, φροντίζοντας για την επίσημη υποδοχή και τη διανομή του στις εκκλησίες.

«Το Άγιο Φως θα ταξιδέψει σε όλη την Κύπρο, φωτίζοντας τις καρδιές των πιστών και μεταφέροντας το μήνυμα της Ανάστασης, της ελπίδας και της ενότητας και ενισχύοντας το πνεύμα της πίστης σε όλο το νησί», καταλήγει η ανακοίνωση της AEGEAN.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

