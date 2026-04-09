Μείωση στο 14,4% της αποταμίευσης νοικοκυριών έναντι της κατανάλωσης στην ευρωζώνη

Πτωτική πορεία κατέγραψε το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών στην ευρωζώνη κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύτηκαν την Πέμπτη. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν μια τάση ενίσχυσης της κατανάλωσης εις βάρος της αποταμίευσης στην ευρωζώνη, ενώ παράλληλα αναδεικνύουν επιβράδυνση στην επενδυτική δραστηριότητα των επιχειρήσεων προς το τέλος του 2025, διαμορφώνοντας την αποταμίευση στο 14,4%, έναντι 14,8% το προηγούμενο τρίμηνο, αντανακλώντας την ταχύτερη αύξηση της κατανάλωσης σε σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα.

Παράλληλα, η ιδιωτική κατανάλωση ενισχύθηκε κατά 1,2% σε τριμηνιαία βάση, ενώ το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε με ηπιότερο ρυθμό στο +0,8%, περιορίζοντας έτσι τη δυνατότητα αποταμίευσης των νοικοκυριών. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό επενδύσεων των νοικοκυριών σημείωσε μικρή άνοδο, φθάνοντας το 8,8% από 8,7% το τρίτο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην ισχυρότερη αύξηση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου στο 1,8% σε σχέση με το εισόδημα.

Στον επιχειρηματικό τομέα η εικόνα παρέμεινε πιο σταθερή. Το μερίδιο κέρδους των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διατηρήθηκε στο 39,5%, καθώς η αύξηση των αμοιβών εργασίας και των φόρων κινήθηκε παράλληλα με την άνοδο της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, αμφότερα στο +0,8%.

Ωστόσο, οι επιχειρηματικές επενδύσεις υποχώρησαν αισθητά. Το σχετικό ποσοστό μειώθηκε στο 21,4%, σημειώνοντας το χαμηλότερο επίπεδο από το τρίτο τρίμηνο του 2015, περαιτέρω μειούμενο από το 21,9% του περασμένου τριμήνου, με την πτώση να συνδέεται με μείωση κατά 1,7% στις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, παρά τη συνεχιζόμενη αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας.

ΚΥΠΕ