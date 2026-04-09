Αγία Νάπα: Χειροπέδες σε ζευγάρι για κλοπή χρημάτων και κοσμημάτων - Ο 45χρονος άνδρας επιτέθηκε εναντίον των αστυνομικών

Για αυτόφωρα αδικήματα συνελήφθησαν σήμερα από μέλη της Αστυνομίας, άντρας και γυναίκα ηλικίας 45 και 38 ετών, στην κατοχή των οποίων εντοπίστηκαν χρηματικά ποσά και αριθμός κοσμημάτων, η προέλευση των οποίων διερευνάται. Τα μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν τους δύο υπόπτους, κατόπιν πληροφορίας για πιθανή κλοπή προϊόντων από κατάστημα στην επαρχία Αμμοχώστου.

Μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Αγίας Νάπας συγκεκριμένα, μετά από την πληροφορία για πιθανή κλοπή, μετέβησαν στο κατάστημα στην περιοχή Αγίας Νάπας, όπου εντόπισαν και υπέβαλαν σε έλεγχο τους 45χρονο και 38χρονη. Σε έρευνα που ακολούθησε, τα μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν στην κατοχή του 45χρονου, χρηματικά ποσά 1,264 ευρώ και 500 δολαρίων, ενώ στην κατοχή της 38χρονης εντόπισαν έξι βραχιόλια.

Αφού δεν έδωσαν ικανοποιητικές εξηγήσεις για την προέλευση των χρημάτων και των βραχιολιών, οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας, με την Αστυνομία να διερευνά κατά πόσο τα ανευρεθέντα αποτελούν προϊόν κλοπής.

Ο 45χρονος συνελήφθη και για αυτόφωρα αδικήματα επίθεσης εναντίον αστυνομικού, αντίστασης κατά την νόμιμη σύλληψη, και πρόκλησης ανησυχίας σε δημόσιο μέρος, αφού ανακρινόμενος προφορικά, άρχισε να φωνάζει και επιτέθηκε εναντίον των αστυνομικών, σπρώχνοντας τους.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίας Νάπας συνεχίζει τις εξετάσεις.