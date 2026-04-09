Γιατί δεν πρέπει να φουλάρεις το αυτοκίνητο - Το λάθος που κάνουμε και μας αδειάζει το πορτοφόλι

Με τις τιμές των καυσίμων να έχουν αυξηθεί, κάθε λάθος στο βενζινάδικο μάς κοστίζει και μάλιστα ακριβά.

Το κόστος φουλαρίσματος του ρεζερβουάρ ενός αυτοκινήτου δεν είναι σε καμία περίπτωση αμελητέο, ενώ αρκετοί είναι οι οδηγοί που επισκέπτονται πιο τακτικά το βενζινάδικο βάζοντας λίγα λίτρα καυσίμου κάθε φορά, εξασφαλίζοντας τις απολύτως αναγκαίες μετακινήσεις.

Ωστόσο υπάρχουν και εκείνοι που γεμίζουν το ντεπόζιτο του αυτοκινήτου τους όποτε επισκέπτονται ένα πρατήριο υγρών καυσίμων. Οι περισσότερες σύγχρονες αντλίες βενζίνης διαθέτουν έναν αυτόματο μηχανισμό που διακόπτει τη ροή του καυσίμου όταν ανιχνεύσει ότι το ρεζερβουάρ είναι σχεδόν γεμάτο, ωστόσο αρκετοί συσχετίζουν το γέμισμα του ντεπόζιτου με την αύξηση της κατανάλωσης του κινητήρα, αλλά και με τη σπατάλη καυσίμου.

Υπερχείλιση

Μολονότι ο ανεφοδιασμός του αυτοκινήτου τις περισσότερες φορές εκτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό, δεν σπανίζουν οι περιπτώσεις που παρουσιάζεται το φαινόμενο της υπερχείλισης καυσίμου.

Ένα ρεζερβουάρ που έχει υπερχειλίσει αυξάνει την πιθανότητα ανάφλεξης ενώ ενέχει και ο κίνδυνος να προκληθεί αλλοίωση ακόμα και στο χρώμα του αμαξώματος. Η ρίψη άφθονου νερού στο σημείο στο οποίο έχει εντοπιστεί η υπερχείλιση μπορεί να αποτρέψει τα χειρότερα, ωστόσο, καλό θα ήταν να αποφύγουμε την όποια υπερβολή ως προς την ποσότητα του καυσίμου που χορηγούμε στο ΙΧ μας.

Αύξηση κατανάλωσης καυσίμου

Δεν είναι μυστικό ότι όσο μεγαλύτερο είναι το βάρος του αυτοκίνητου μας, τόσο μεγαλύτερη είναι και η κατανάλωση καυσίμου. Αυτό, ωστόσο, που πολλοί αγνοούν είναι ότι το βάρος του Ι.Χ. μας αυξάνεται όχι μόνο λόγω της τοποθέτησης εντός της καμπίνας και του πορτμπαγκάζ αχρείαστων αντικειμένων, αλλά και λόγω του... γεμίσματος του ρεζερβουάρ με καύσιμο.

Σίγουρα, αν βάλουμε 45 λίτρα στο ρεζερβουάρ μας δεν θα επιφέρει τεράστια αλλαγή στο βάρος του Ι.Χ. μας συγκριτικά με τη χορήγηση – για παράδειγμα – 20 λίτρων, και η αύξηση στην κατανάλωση δύσκολα θα γίνει αισθητή.

Σε περίπτωση, όμως, που το φουλάρισμα αποτελεί κανόνα, σε βάθος χρόνου η οικονομική επιβάρυνση δεν θα είναι καθόλου αμελητέα.

