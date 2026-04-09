Πυροσβεστική: Διοικητική έρευνα μετά από καταγγελία για ομιλία υποψήφιας του ΕΛΑΜ στην Σχολή Πυροσβεστικής

Τη διενέργεια διοικητικής έρευνας διέταξε ο Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, έπειτα από δημοσίευμα της εφημερίδας Χαραυγή που αναφέρεται σε καταγγελίες για εκφορά ρητορικής μίσους από υποψήφια βουλευτή του ΕΛΑΜ στην Σχολή Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, «σοβαρά ερωτήματα εγείρονται μετά την επίσκεψη της υποψήφιας βουλευτή του ΕΛΑΜ, Λίζας Κεμιτζή, στη Σχολή Πυροσβεστικής στο Καϊμακλί». Καταγγέλλεται ότι η παρουσία της δεν περιορίστηκε σε τυπική επίσκεψη, αλλά εξελίχθηκε σε προεκλογική παρέμβαση με πολιτικό και ρατσιστικό περιεχόμενο.

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι, νεοσύλλεκτοι της Πυροσβεστικής κλήθηκαν να παρακολουθήσουν ομιλία της κας Κεμιτζή, η οποία φέρεται να περιείχε αναφορές και ρητορική μίσους, ιδιαίτερα κατά μεταναστών και αλλοδαπών εργαζομένων.

Σε ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σημειώνεται ότι, μετά από επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, έγιναν σχετικές συστάσεις σε όλα τα μέλη της Υπηρεσίας που είναι υποψήφιοι για τις βουλευτικές εκλογές του 2026.

Παράλληλα, το ΑΚΕΛ, με σχετική ανακοίνωσή του, είχε ζητήσει διευκρινίσεις από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Φυτιρής και την ηγεσία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καλώντας τους να διερευνήσουν το θέμα και να τοποθετηθούν.

Η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ:

«Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και η ηγεσία της Πυροσβεστικής οφείλουν να ερευνήσουν και να τοποθετηθούν στην σημερινή αποκάλυψη της εφημερίδας «Χαραυγής» για την επίσκεψη υποψήφιας βουλεύτριας του ΕΛΑΜ στη Σχολή Πυροσβεστικής. Όπως καταγγέλλεται, οι νεοσύλλεκτοι της Πυροσβεστικής κλήθηκαν να παρακολουθήσουν ομιλία της υποψήφιας του ΕΛΑΜ η οποία μάλιστα αναλώθηκε σε ρατσιστική ρητορική μίσους.

Δεδομένου μάλιστα ότι η υποψήφια του ΕΛΑΜ διετέλεσε στο παρελθόν στέλεχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εγείρονται ερωτήματα κατά πόσο εκμεταλλεύτηκε τις σχέσεις της με την Υπηρεσία για προεκλογικές σκοπιμότητες. Εγείρονται επίσης ερωτήματα αν τηρήθηκαν οι θεσμικές διαδικασίες για την παρουσία της υποψήφια του ΕΛΑΜ στον χώρο και αν έχουν ή θα έχουν την ίδια μεταχείριση και οι υποψήφιοι άλλων πολιτικών κομμάτων. Τέλος, το Υπουργείο και η ηγεσία της Αστυνομίας θα πρέπει να τοποθετηθεί κατά πόσο μπορεί να είναι ανεκτή εντός των σωμάτων ασφαλείας ρητορική που συνιστά αδίκημα κατά τη νομοθεσία του κράτους.

Επειδή ο Υπουργός Δικαιοσύνης επιλέγει να μην τοποθετείται σε καταγγελίες του ΑΚΕΛ για όσα τεκταίνονται στα σώματα ασφαλείας, διαμηνύουμε ότι το κρυφτό δεν διασώζει κανένα από τις ευθύνες του».