Προσπάθεια συγκάλυψης καταγγέλλει ο Δρουσιώτης - Έδωσε στη δημοσιότητα την κατάθεσή του στην Αστυνομία

Για προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης «Σάντη» κατηγόρησε το Προεδρικό, τη Νομική Υπηρεσία και την Αστυνομία σε νέα ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο δημοσιογράφος και ερευνητής Μακάριος Δρουσιώτης, ο οποίος ισχυρίζεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια να στηθεί υπόθεση εναντίον του ίδιου και του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη.

Στο πλαίσιο της ανάρτησης παραθέτει και τη δήλωση 34 σελίδων που ο ίδιος έδωσε στην Αστυνομία πριν από μερικές ημέρες. Ενώ προβάλλει και ορισμένους ισχυρισμούς για να εξηγήσει γιατί η Europol δεν είναι το αρμόδιο σώμα για να ερευνήσει την υπόθεση.

Αυτούσια η ανάρτηση του Μακάριου Δρουσιώτη:

Αναμένοντας την Αστυνομία, δημοσιεύω αυτό:

Το σκοτεινό πρόσωπο του Κράτους Μαφία στο Προεδρικό

Αμέσως μετά τη δημοσίευση περίληψης της έρευνάς μου για τη διείσδυση της διαφθοράς και στη Δικαιοσύνη, ξεκίνησε προσπάθεια από το Προεδρικό, τη Νομική Υπηρεσία και την Αστυνομία για συγκάλυψη σοβαρών ποινικών αδικημάτων.

Αντί να προστατεύσουν τη βασική μάρτυρα, όπως άλλωστε τους ζήτησα και επίσημα αμέσως μετά την αποκάλυψη του ονόματος της από τον κύριο ύποπτο και να κατάσχουν τεκμήρια και μαρτυρικό υλικό για προστασία της διερεύνησης, όπως θα άρμοζε σε ένα Κράτος Δικαίου, την οδήγησαν στο να αρνηθεί τα πάντα, επιβεβαιώνοντας ότι ισχύουν οι κανόνες του Κράτους Μαφία.

Ο Χριστοδουλίδης δημόσια διαβεβαίωνε ότι θα γίνει έρευνα και στα παρασκήνια φαίνεται να μηχανεύονταν σχέδια συγκάλυψης. Το σενάριο της επίσημης θέσης είναι πως τα μηνύματα είναι χαλκευμένα και οι οδηγίες στην Αστυνομία να τεκμηριώσει για μια άλλη φορά την επίσημη θέση, δηλαδή όπως φαίνεται να στήσει υπόθεση εναντίον μου και εναντίον του Νίκου Κληρίδη, αντί να διερευνήσει τα όσα συγκλονιστικά έχω αποκαλύψει.

Για να προσδώσουν κύρος στη συνωμοσία συγκάλυψης, θυμήθηκαν την Europol, αναμειγνύοντας ευρωπαϊκούς οργανισμούς στις μηχανορραφίες τους. Η Europol δεν έχει ανεξάρτητους ευρωπαίους αστυνόμους αλλά αποτελεί συντονιστικό μηχανισμό των κρατών μελών για πάταξη του διασυνοριακού εγκλήματος. Ο επικεφαλής του Κυπριακού συνδέσμου στην έδρα της Europol στη Χάγη είναι ο Γεώργιος Κάρκας ο οποίος είναι μεταξύ των αστυνομικών που κινήθηκαν νομικά εναντίον μου επί προεδρίας Αναστασιάδη.

Κατά τον επίδικο χρόνο ο Κάρκας υπηρετούσε στη μονάδα ηλεκτρονικού εγκλήματος της Κυπριακής Αστυνομίας το οποίο αναφέρεται στα μηνύματα του Μιχάλη Χριστοδούλου. «Μίλησα με δικό μου στο ηλεκτρονικό έγκλημα να σου το ελέγξει αν είναι καθαρό και να σου βάλει πρόγραμμα για να μη σου το χακάρει κανένας», έγραψε σε μήνυμά του. Δεν ξέρουμε τι έστειλαν και σε ποιον στη Europol. Το βέβαιο είναι ότι ψάχνουν απεγνωσμένα τρόπους για να χαρακτηρίσουν τα μηνύματα χαλκευμένα.

Ταυτόχρονα, αρκετοί πρόθυμοι κονδυλοφόροι ανάλαβαν τη βρώμικη δουλειά στα ΜΚΔ και στα μέσα ενημέρωσης, προετοιμάζοντας το έδαφος ακόμη και για σύλληψη μου με την κατηγορία της διασποράς ψευδών ειδήσεων. Μηνύματα από αξιόπιστες πηγές που έχουν επαφή με το σύστημα εξουσίας με προειδοποιούν να προετοιμάζομαι για άμεση σύλληψη.

ΟΛΑ όσα ανέφερα στις δημοσιεύσεις μου στηρίζονται σε πραγματικά μη χαλκευμένα στοιχεία και σοβαρή και πολυετή διερεύνηση. Ψευδείς είναι οι πλείστες πληροφορίες που η Αστυνομία διοχετεύει στα μέσα ενημέρωσης ως μέρος οργανωμένης παραπληροφόρησης, με σκοπό τη συγκάλυψη αυτού του πελώριου σκανδάλου. Αντί να κυνηγήσουν τη διαφθορά, κυνηγούν εκείνους που την αποκαλύπτουν. Αυτός είναι ο ορισμός του Κράτους Μαφία, το οποίο παρέλαβε ο Χριστοδουλίδης από τον Αναστασιάδη και το διαχειρίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως και ο προκάτοχός του.

Η μόνη άμυνα σε αυτά τα αντιδημοκρατικά φαινόμενα είναι η αντίδραση της κοινωνίας, η οποία πρέπει να ενημερωθεί για τα πραγματικά γεγονότα. Δημοσιεύω ολόκληρη τη δήλωση μου στην Αστυνομία μαζί με όλα τα τεκμήρια, για να διαβάσει ο καθένας και να κρίνει από μόνος του, αν τα μηνύματα αυτά είναι πλαστά και η δημοσίευση μου ατεκμηρίωτη, ή ψεύτικες είναι οι διαβεβαιώσεις Χριστοδουλίδη ότι θα αυτή η υπόθεση θα διερευνηθεί.

Όπως αναφέρω και στη δήλωση μου στην Αστυνομία, η έρευνα μου που κράτησε τρία χρόνια, δεν περιορίστηκε μόνο στα μηνύματα αλλά επεκτάθηκε σε διάφορες κατευθύνσεις για σκοπούς περεταίρω τεκμηρίωσης. Ανάμεσα στις πηγές μου ήταν και η πολύωρη ηχογραφημένη συνομιλία της Σάντη με δημοσιογράφο με σκοπό τη δημοσιοποίηση της προσωπικής της ιστορίας και την στοιχειοθέτηση της διαφθοράς και των εγκληματικών ενεργειών της ομάδας που ουσιαστικά κυβερνά την χώρα μας. Οι συνεντεύξεις έγιναν πριν και μετά τη φυγή στη Γερμανία, στις αρχές του 2021, διότι κινδύνευε η ζωή της.

Σε αυτό τον σύνδεσμο είναι αναρτημένα ορισμένα ηχητικά αρχεία που αναφέρονται στα βασικά γεγονότα της υπόθεσης (https://www.youtube.com/watch?v=2nNSOsyObxM...). Επίσης σε αυτό εδώ τον σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε όλη τη δήλωση μου στην Αστυνομία και να δείτε όλα τα τεκμήρια, για να κρίνετε μόνοι σας ποιοι σέβονται την αλήθεια και ποιοι προσπαθούν να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη.(https://www.makarios.eu/cgibin/hweb?-A=11604&-V=articles)