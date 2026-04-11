Ηχητικά με συνομιλίες της «Σάντη» αποκάλυψε ο Δρουσιώτης: «Όλα άρχισαν από περιέργεια»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση «Σάντη» με τον Μακάριο Δρουσιώτη να ανεβάζει στον λογαριασμό του στο Youtube ηχητικά από συνομιλίες που φέρεται να είχε η συγκεκριμένη γυναίκα με κάποιο πρόσωπο.

Στο μεταξύ, ο Μακάριος Δρουσιώτης δημοσίευσε σήμερα ένα screenshot που παρουσιάζει ανταλλαγή sms μεταξύ της Σάντη και ακόμη ενός προσώπου με θέμα τη φερόμενη πρόσληψη της πρώτης στο Προεδρικό. Μάλιστα ο κ. Δρουσιώτης ανέφερε στην ανάρτηση ότι «θέλουν να καταστρέψουν τα τεκμήρια από την πρόσληψη της Σάντη στο Προεδρικό». Η ανάρτηση με το sms δημοσιεύθηκε λίγη ώρα μετά την είδηση ότι η Αστυνομία εκτέλεσε ένταλμα έρευνας στο σπίτι και το γραφείο του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη.

Τέσσερα ηχητικά

Ο Μακάριος Δρουσιώτης ανέβασε τέσσερα ηχητικά μέσα στο τελευταίο 24ωρο, με το πιο παλιό να ανέβηκε γύρω στις 12:00 το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής και το πιο πρόσφατο (μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης αυτού του κειμένου) να ανέβηκε γύρω στις 12:00 το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου.

Τα ηχητικά ανέβηκαν σε μορφή βίντεο στο youtube και παρουσιάζουν της συνομιλία της Σάντη με κάποιο πρόσωπο, η οποία αναφέρεται σε συγκεκριμένα ονόματα και καταστάσεις.

Οι συζητήσεις

Το πρώτο ηχητικό φέρει το τίτλο «Ypoklopi» και στην περιγραφή γράφει: «Γιατί αποφάσισε να μπει στο κινητό του Χ. και να κατεβάσει τα μηνύματα».

Το δεύτερο ηχητικό φέρει τον τίτλο «Viasmos + Autoktonia» και στην περιγραφή λέει: «Η Σάντη για το βιασμό σε ηλικία 13 χρονών, την αυτοχειρία της συζύγου και του πατέρα της».

Το τρίτο ηχητικό τιτλοφορείται ως «arxeia» και στην περιγραφή αναγράφεται: «Η Σάντη παραδίδει τα μηνύματα για δημοσιογραφική έρευνα, με θέμα τη διαφθορά».

Το τέταρτο και τελευταίο ηχητικό:

