Τραγωδία στη Γερμασόγεια: Το κτήριο είχε κηρυχθεί ακατάλληλο και στάλθηκε επιστολή - Συνεχίζουν και σήμερα οι έρευνες

Οι ομάδες διάσωσης εργάζονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στο σημείο όπου κατέρρευσε η πολυκατοικία στη Γερμασόγεια χωρίς να εντοπιστεί οποιοδήποτε τυχόν παγιδευμένο άτομο.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής μετακινούσαν μπάζα και συντρίμμια στο ανατολικό μέρος του κτηρίου χωρίς να εντοπίσουν κάτι, ωστόσο οι έρευνες θα συνεχιστούν και σήμερα με την ίδια τακτική.

Υπενθυμίζεται ότι δύο πρόσωπα ανασύρθηκαν νεκρά από τα συντρίμμια του κτηρίου κατά τη διάρκεια των χθεσινών επιχειρήσεων, ενώ για άλλα τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν για νοσηλεία σε ιδιωτικά και δημόσια νοσηλευτήρια.

Ο Αντιδήμαρχος Μέσα Γειτονιάς, Μαρίνος Κυριάκου, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το κτήριο είχε κηρυχθεί ακατάλληλο και ότι στάλθηκε σχετική επιστολή προς τους ιδιοκτήτες, από τον περασμένο Μάρτη.

Ο Κώστας Μιχαήλ, υπεύθυνος ΤΑΕ Λεμεσού, ανέφερε ότι υπήρχαν 11 διαμερίσματα στο κτήριο, και ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν, τουλάχιστον 20 άτομα διέμεναν στο κτήριο.