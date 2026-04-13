Πρωταράς: 20χρονη μεθυσμένη οδηγός συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στο αντίθετο ρεύμα - Στα 104μg% η ένδειξη

Συνελήφθη 20χρονη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης – Δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Τροχαία σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 02:30 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πρωταρά – Κάβο Γκρέκο, όταν 20χρονη οδηγός εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με όχημα που οδηγούσε 26χρονη.

Από τη σύγκρουση τα δύο οχήματα υπέστησαν ελαφριές ζημιές, χωρίς να προκληθεί οποιοσδήποτε τραυματισμός στις δύο οδηγούς.

Κατά τον τελικό έλεγχο αλκοόλης, η 20χρονη εντοπίστηκε θετική με ένδειξη 104μg%, αντί 9μg% που αποτελεί το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο.

Η 20χρονη συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη, για να κλητευθεί ενώπιον δικαστηρίου σε μεταγενέστερο στάδιο.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Παραλιμνίου.

