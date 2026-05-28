Λευκωσία: Κλείνουν το δρόμο από το ΓΣΠ στο Προεδρικό οι κτηνοτρόφοι - Οι τροχαίες ρυθμίσεις της Αστυνομίας

Μέτρα ασφαλείας και τροχαίες διευθετήσεις λαμβάνει η Αστυνομία ενόψει εκδήλωσης διαμαρτυρίας που αναμένεται να πραγματοποιήσει ομάδα κτηνοτρόφων την Παρασκευή στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι διαμαρτυρόμενοι αναμένεται να συγκεντρωθούν γύρω στις 10 το πρωί στην περιοχή του σταδίου ΓΣΠ και ακολούθως να πραγματοποιήσουν πορεία προς το Προεδρικό Μέγαρο, όπου υπολογίζεται ότι θα αφιχθούν περίπου στις 11 το πρωί.

Όπως αναφέρεται, μέλη της Αστυνομίας θα βρίσκονται επί τόπου καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης για την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, καθώς και για την παροχή τροχονομικών διευκολύνσεων προς το κοινό.

Η Αστυνομία καλεί τόσο τους συμμετέχοντες όσο και το ευρύ κοινό να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών και να επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας, ώστε να διατηρηθεί η ομαλή και ειρηνική διεξαγωγή της διαμαρτυρίας.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται προς τους συμμετέχοντες η ανάγκη πλήρους συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και των ισχυόντων διαταγμάτων που διέπουν τις μαζικές συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας.