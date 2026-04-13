58χρονος οδηγούσε μεθυσμένος λεωφορείο στον αυτοκινητόδρομο - Άμεση αναστολή της άδειας του

Εντοπίστηκε με ένδειξη 44μg% αντί 9μg% - Συνελήφθη και θα κλητευθεί ενώπιον δικαστηρίου.

Στη σύλληψη 58χρονου οδηγού λεωφορείου προχώρησε η Αστυνομία, μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε γύρω στις 9:00 το βράδυ στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού.

Ο 58χρονος ανακόπηκε από μέλη του ΟΠΟΔ Αρχηγείου και υποβλήθηκε σε προκαταρκτικό έλεγχο αλκοόλης, με θετική ένδειξη 44μg%, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 9μg%.

Ακολούθως μεταφέρθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωρίου για τελικό έλεγχο αλκοόλης, κατά τον οποίο δεν έδωσε ικανοποιητικό δείγμα.

Ο οδηγός συνελήφθη, ενώ η άδεια οδήγησής του παραλήφθηκε και αναστάληκε άμεσα. Στη συνέχεια κατηγορήθηκε γραπτώς και αφέθηκε ελεύθερος για να κλητευθεί ενώπιον δικαστηρίου σε μεταγενέστερο στάδιο.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Πέρα Χωρίου.

