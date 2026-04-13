Κτήριο στη Γερμασόγεια: Διερευνώνται τα αίτια κατάρρευσης του - Ο δήμος κατεδάφισε το άλλο μισό (φώτος)

Καταθέσεις από ενοίκους, ιδιοκτήτες και εκπροσώπους των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης λαμβάνονται στο πλαίσιο της έρευνας για την κατάρρευση κτιρίου στη Γερμασόγεια, σύμφωνα με ενημέρωση δημοσιογράφων από τον υπεύθυνο του ΤΑΕ Λεμεσού.

Όπως αναφέρθηκε, η διερεύνηση βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα σε σχέση με πιθανές ευθύνες και τους υπαίτιους.

«Θα διερευνηθεί αν υπάρχουν ευθύνες και από ποιους. Είναι πολύ νωρίς να καταλήξουμε σε τελικά συμπεράσματα. Εάν υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν», σημειώθηκε.

Οι αρχές σημειώνουν ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα, ενώ η συλλογή στοιχείων συνεχίζεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δήμος Γερμασόγειας, προχώρησε στην κατεδάφιση του άλλου μισού του κτηρίου.





