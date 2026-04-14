Σε «νομικό κενό» η διαχείριση των επικίνδυνων οικοδομών – SOS από τον ΕΟΑ Πάφου

Σε μεταβατικό στάδιο και με σοβαρές προκλήσεις φαίνεται να βρίσκεται η διαχείριση των επικίνδυνων και ετοιμόρροπων οικοδομών, μετά τη μεταφορά των σχετικών αρμοδιοτήτων από τους Δήμους και τις Επαρχιακές Διοικήσεις στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης. Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, πρόκειται για μια εξέλιξη που συνοδεύεται από σημαντικά νομοθετικά και πρακτικά κενά.

Μιλώντας στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε ότι μόνο στον Δήμο Πάφου έχουν εντοπιστεί περίπου 10 έως 12 περιπτώσεις πολυκατοικιών που παρουσιάζουν προβλήματα επικινδυνότητας. Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία από πλευράς Δήμου, με την αποστολή προειδοποιητικών επιστολών προς τους εμπλεκόμενους.

Ωστόσο, όπως επισήμανε, σε αρκετές περιπτώσεις η διαδικασία φαίνεται να «παγώνει» στο στάδιο αυτό, καθώς η ισχύουσα νομοθεσία δεν παρέχει επαρκή εργαλεία για άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση.

«Υπάρχουν κενά που δεν μας επιτρέπουν να λάβουμε πρακτικά μέτρα, είτε για την απομάκρυνση των ενοίκων, είτε για την αποκατάσταση της στατικότητας ή ακόμη και την κατεδάφιση των οικοδομών», σημείωσε.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου υπογράμμισε ότι απαιτείται άμεση συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου, ώστε να προωθηθούν τροποποιήσεις που θα καλύπτουν τα υφιστάμενα κενά. Όπως ανέφερε, οι διαδικασίες σήμερα είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο δυσάρεστων εξελίξεων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Πιττοκοπίτης ανακοίνωσε τη σύγκληση έκτακτης σύσκεψης των αρμόδιων λειτουργών αδειοδότησης του Οργανισμού, παρουσία και του Νομικού Συμβούλου, με στόχο τη λήψη άμεσων μέτρων πρόληψης. Παράλληλα, προγραμματίζεται τηλεδιάσκεψη των πέντε προέδρων των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, μαζί με τους αρμόδιους λειτουργούς, ώστε να υπάρξει συντονισμένη, παγκύπρια αντιμετώπιση του ζητήματος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σύνδεση του προβλήματος με τη νομοθεσία που διέπει τις κοινόκτητες οικοδομές. Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα πεδίο που μέχρι σήμερα ανήκει στο Τμήμα Κτηματολογίου, ενώ βρίσκεται υπό συζήτηση στη Βουλή η πιθανή μεταφορά της αρμοδιότητας αυτής στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης.

«Οι ΕΟΑ ανέλαβαν καθήκοντα πριν από ενάμισι χρόνο χωρίς την απαιτούμενη προετοιμασία και στην πορεία επιφορτίζονται με συνεχώς νέες αρμοδιότητες», δήλωσε, προσθέτοντας ότι παρά τις δυσκολίες, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για ανταπόκριση στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών.

Η ανάγκη για άμεσες λύσεις καθίσταται επιτακτική, ιδιαίτερα υπό το φως πρόσφατων περιστατικών κατάρρευσης οικοδομών, που αναδεικνύουν τους κινδύνους και την κρισιμότητα της αποτελεσματικής διαχείρισης του ζητήματος, κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ