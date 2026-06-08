«Επιεικώς απαράδεκτο το λεξιλόγιο» του Φειδία - «Οφείλει να σέβεται», λέει ο Χρύσης Παντελίδης

Έντονη αντίδραση προκάλεσαν οι δηλώσεις του ευρωβουλευτή και προέδρου της Άμεσης Δημοκρατίας Φειδία Παναγιώτου αναφορικά με τις διεργασίες που προηγήθηκαν της εκλογής της Αννίτας Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης άσκησε κριτική στον κ. Παναγιώτου για το ύφος και το λεξιλόγιο που χρησιμοποίησε κατά την περιγραφή των πολιτικών διαβουλεύσεων.

«Επιεικώς απαράδεκτο το λεξιλόγιο του Φειδία Παναγιώτου. Οφείλει να σέβεται, όχι μόνο αυτούς στους οποίους αναφέρεται, αλλά και την κοινωνία που τον ακούει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παντελίδης.

Η παρέμβαση του βουλευτή του ΔΗΚΟ έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από τον κ. Παναγιώτου, στο οποίο αναφέρθηκε στις επαφές που είχε η Άμεση Δημοκρατία με πολιτικά κόμματα πριν από την εκλογή του Προέδρου της Βουλής, χρησιμοποιώντας εκφράσεις που προκάλεσαν πολιτικές αντιδράσεις.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παναγιώτου υποστήριξε ότι οι διαβουλεύσεις του με την ηγεσία του ΔΗΚΟ έκαναν τον ΔΗΣΥ να «χέσει πάνω του» και να αποδεχθεί τελικά όλες τις προτάσεις που τέθηκαν στο τραπέζι, καθώς «έχεσαν πάνω τους» ότι θα έχαναν την προεδρία.