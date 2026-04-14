Δήμος Αμαθούντας: Αναλαμβάνει τη φιλοξενία επιζώντων από την κατάρρευση του κτηρίου - «Έχασαν τα πάντα»

Τη συνέχιση της φιλοξενίας των ατόμων που επέζησαν από το τραγικό συμβάν του Μεγάλου Σαββάτου αναλαμβάνει από σήμερα ο Δήμος Αμαθούντας, μετά την απόφαση της κυβέρνησης να τερματίσει τη σχετική στήριξη.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος αναφέρει ότι η φιλοξενία θα συνεχιστεί μέχρι και την Κυριακή, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ανθρώπους που «έχασαν τα πάντα, το σπίτι τους, τα προσωπικά τους αντικείμενα, ακόμη και τα χρήματά τους».

Όπως σημειώνεται, η παρέμβαση του Δήμου γίνεται άμεσα για την κάλυψη της ανάγκης αυτής, ενώ εκφράζεται η προσδοκία ότι το κράτος «θα αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν και να δείξει το κοινωνικό του πρόσωπο, έστω και την ύστατη».