Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Αναμένεται συνεδρίαση της Τεχνικής Επιτροπής Υγείας για μέτρα κατά του αφθώδους πυρετού, λέει ο Λεωνίδας Φυλακτού

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε ορισμό συνεδρίασης της δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Υγεία, ώστε να συζητηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού, προσβλέπει ο Ελληνοκύπριος Πρόεδρος της Επιτροπής, Λεωνίδας Φυλακτού. Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ανέφερε ότι η συνεδρίαση αυτή ζητήθηκε από την ελληνοκυπριακή πλευρά εδώ και εβδομάδες και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών.

Στην τελευταία συνεδρίαση της Τεχνικής Επιτροπής, η οποία συνέρχεται τακτικά από τον Δεκέμβριο του 2025, όταν εντοπίστηκαν τα πρώτα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφικές μονάδες στις μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές, η ε/κ πλευρά έκανε πρόταση προς την τ/κ πλευρά για υιοθέτηση των πρωτοκόλλων της ΕΕ για διαχείριση της κρίσης.

Στη νέα συνάντηση που θα οριστεί, αναμένεται να τοποθετηθούν τα μέλη της Επιτροπής από την τ/κ κοινότητα, αναφορικά με το ενδεχόμενο αλλαγής της στρατηγικής που ακολουθείται και υιοθέτησης των ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων.

Υπενθυμίζεται ότι στις μη ελεγχόμενες από την Δημοκρατία περιοχές, πραγματοποιούνται εμβολιασμοί ζώων για την αντιμετώπιση του ιού, όχι όμως θανατώσεις όλων των ζώων στις κτηνοτροφικές μονάδες που έχουν επηρεαστεί.

Στο μεταξύ, στην εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας έχει προχωρήσει και η δύναμη της ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Σε ανάρτηση στο Χ, αναφέρει ότι, προκειμένου να μην συμβάλουν από λάθος στην περαιτέρω εξάπλωση του ιού, τα μέλη της δύναμης αποφεύγουν τις κτηνοτροφικές περιοχές, ενώ ιχνηλατούνται και τα οχήματα που κινούνται σε περιοχές αυξημένου κινδύνου, στα οποία εφαρμόζονται και πρακτικές απολύμανσης, αντίστοιχες με αυτές που εφαρμόζονται στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές.

ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣΑΦΘΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα