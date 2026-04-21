Διάσωση αλόγου από τον Μαθιάτη: Μεταφέρθηκε σε φάρμα και λαμβάνει πλέον φροντίδα

Αίσιο τέλος φαίνεται να είχε η υπόθεση του αλόγου που είχε εντοπιστεί πριν αρκετό χρονικό διάστημα αβοήθητο στην περιοχή Μαθιάτη, στον δρόμο προς Σιά, απέναντι από την οδό Χαρτζιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», το ζώο μεταφέρθηκε σε φάρμα στον Λυθροδόντα, όπου πλέον τυγχάνει της απαραίτητης φροντίδας.

Όπως αναφέρεται, αμέσως μετά τη μεταφορά του, το άλογο εξετάστηκε και του χορηγήθηκε η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, με στόχο τη σταθεροποίηση της κατάστασής του και τη σταδιακή αποκατάσταση της υγείας του.

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για βελτίωση, γεγονός που φέρνει ανακούφιση σε όσους παρακολουθούσαν την εξέλιξη της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι η εικόνα του ζώου είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία και κινητοποίηση στην κοινότητα των φιλόζωων, οι οποίοι απηύθυναν επείγουσα έκκληση για άμεση παρέμβαση.

Στόχος ήταν να αποτραπεί ο κίνδυνος για τη ζωή του και να τερματιστεί η ταλαιπωρία που φερόταν να υφίσταται.

Καθοριστική υπήρξε η συνεργασία με την Αστυνομία Ζώων, η οποία συνέβαλε στις διαδικασίες για την απομάκρυνση και προστασία του αλόγου.

Το ζώο είχε εντοπιστεί δεξιά του δρόμου, σε σημείο όπου διακρίνεται στάβλος, στον οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φιλοξενούνταν.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, φέρεται να ήταν δεμένο περίπου 50 μέτρα πίσω από τον χώρο αυτό.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το σοβαρό ζήτημα της εγκατάλειψης και κακομεταχείρισης ζώων, το οποίο παραμένει συχνό φαινόμενο. Φιλοζωικές οργανώσεις και πολίτες τονίζουν την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους και άμεση καταγγελία τέτοιων περιστατικών, ώστε να διασφαλίζεται η ευημερία των ζώων και να αποτρέπονται παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον.