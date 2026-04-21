Τρίτο χοιροστάσιο θετικό στον αφθώδη πυρετό - Εμβολιάστηκαν τελικά οι μονάδες στο Πέργαμος

Τρίτη χοιροτροφική μονάδα, θετική στον αφθώδη πυρετό, ανακοίνωσαν σήμερα οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμος των κρουσμάτων να ανέλθει σε 102.

Πρόκειται για μονάδα στο Παλιομέτοχο, η οποία γειτνιάζει με τις άλλες δύο που αποδείχθηκαν θετικές τις προηγούμενες μέρες. Οι τρεις μονάδες ανήκουν σε αδέλφια. «Δεν μας εκπλήσσει, ήταν αναμενόμενο, από τη στιγμή που είναι σε ακτίνα πολύ κοντά με τις άλλες δύο», δήλωσε η ανώτερη κτηνιατρική λειτουργός Σωτηρία Γεωργιάδου.

Πρόκειται για χοιροστάσιο των 5.000 περίπου ζώων. Οι θανατώσεις και για τις τρεις χοιροτροφικές μονάδες, 24,000 περίπου χοίρων συνολικά, οδηγούν σε αφανισμό του 7% του ζωικού πληθυσμού των χοίρων, σύμφωνα με την κα Γεωργιάδου.

Το αντίστοιχο μέχρι στιγμής ποσοστό για τις αγελάδες είναι 8% και για τα αιγοπρόβατα 2,8%.

Μετά από το τελευταίο κρούσμα, ο συνολικός αριθμός των θανατώσεων ζώων, λόγω της κρίσης του αφθώδους πυρετού, έχει φτάσει περίπου τις 57.000.

Εμβολιάστηκαν τελικά οι μονάδες στο Πέργαμος

Σε σχέση με τα κατεχόμενα, είπε ότι συνεχίζεται η επικοινωνία μέσω της Δικοινοτικής Επιτροπής, προσθέτοντας ότι είναι γνωστό πως εκεί γίνονται εμβολιασμοί αλλά όχι θανατώσεις, ενώ η συνολική εικόνα δεν είναι πλήρως γνωστή. Ανέφερε επίσης ότι στο Πέργαμος κατέστη δυνατό να γίνουν οι εμβολιασμοί, παρότι παραμένουν προβλήματα πρόσβασης σε μονάδες εντός της ουδέτερης ζώνης, ιδίως ως προς τη συλλογή γάλακτος και νεκρών ζώων.

Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο εξαίρεσης εμβολιασμένων ζώων από τη θανάτωση, η κ. Γεωργιάδου είπε ότι τα ζώα που έχουν λάβει και τις δύο δόσεις και δεν γειτνιάζουν με θετικά κρούσματα είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό προστατευμένα, χωρίς όμως να μπορεί να υπάρξει απόλυτη βεβαιότητα.

Υπογράμμισε όμως ότι σε περίπτωση φυσικής μόλυνσης από τον ιό, οι πρόνοιες της νομοθεσίας είναι σαφείς και προβλέπουν θανάτωση, προσθέτοντας ότι οι απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Κυπριακή Δημοκρατία ήταν ξεκάθαρες ως προς την υποχρέωση εφαρμογής της νομοθεσίας.

Δειγματοληψίες και εμβολιασμοί

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι δειγματοληψίες σε όλες τις ζώνες επιτήρησης και προστασίας. Αναμένεται εντός της εβδομάδας να ολοκληρωθούν τα 3 Km στη Λευκωσία και μέχρι το τέλος του μήνα και στη Λάρνακα.

Από τις 102 μέχρι στιγμής μολυσμένες μονάδες, οι 13 είναι βοοειδών, οι 86 αιγοπροβάτων και οι 3 χοίρων στη δυτική Λευκωσία.

Μέχρι στιγμής η δεύτερη φάση του εμβολιασμού έφτασε στο 73,8% του ζωικού πληθυσμού των βοοειδών, στο 60,56% των αιγοπροβάτων, ενώ έχει ολοκληρωθεί στο 100% στα χοιροστάσια που βρίσκονται εντός των ζωνών των τριών και δέκα χιλιομέτρων στις δύο προηγούμενες ζώνες, όχι όμως στη νέα ζώνη που δημιουργήθηκε στη δυτική Λευκωσία.

Οι θανατώσεις

Σε ό,τι αφορά τις θανατώσεις, είπε ότι έχουν ήδη θανατωθεί περίπου 35.600 αιγοπρόβατα και λίγο πάνω από 2.200 βοοειδή, ενώ ολοκληρώθηκε η θανάτωση των χοίρων στην πρώτη μονάδα στο Παλιομέτοχο και την Τρίτη προχωρούσε η διαδικασία στη δεύτερη.

Η κα Γεωργιάδου είπε ότι επιδημιολογικά η κατάσταση στους χοίρους παραμένει μέχρι στιγμής πιο συγκρατημένη σε σύγκριση με άλλες κατηγορίες ζώων, καθώς πρόκειται για λίγες μονάδες που βρίσκονται σε οριοθετημένη περιοχή.

Ανέφερε επίσης ότι στην ίδια περιοχή υπάρχουν δύο μονάδες αιγοπροβάτων για τις οποίες αναμένονταν ή θα λαμβάνονταν δείγματα, προσθέτοντας ότι και το φυσικό όριο του αυτοκινητοδρόμου λειτουργεί βοηθητικά ως προς τον περιορισμό της διασποράς.

Οι χώροι ταφής

Για τις ανησυχίες σε σχέση με τους χώρους ταφής, ανέφερε ότι η επιλογή τους γίνεται σε συνεργασία πολλών υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, το Τμήμα Γεωργίας, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Κτηματολόγιο, και ότι εφαρμόζονται συγκεκριμένες προδιαγραφές με στρώσεις, στεγανοποιητικά και απορροφητικά υλικά, απολυμαντικά και επιχωματώσεις, ώστε η διαδικασία να γίνεται με ασφάλεια.

Η Εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών απηύθυνε παράλληλα νέα έκκληση στους κτηνοτρόφους για αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, λέγοντας ότι η μηχανική μετάδοση φαίνεται να οδηγεί σε μεγάλη διασπορά. Κάλεσε σε περιορισμό μετακινήσεων, περισσότερες απολυμάνσεις, χρήση προστατευτικού ρουχισμού και προσοχή σε οχήματα, μεταφορές και επαφές, σημειώνοντας ότι «δεν έχεις άλλο μέτρο να προστατευτείς».

«Ενδεχόμενη κλιμάκωση δεν θα βοηθήσει»

Αναφερόμενη στις αντιδράσεις κτηνοτρόφων, είπε ότι ενδεχόμενη κλιμάκωση δεν θα βοηθήσει, υποστηρίζοντας ότι και προηγούμενες αντιδράσεις είχαν αρνητικές συνέπειες, όπως το μπλοκάρισμα των εξαγωγών. Για το θέμα των αποζημιώσεων, ανέφερε ότι καταβάλλονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και στη συνέχεια θα υποβληθούν αιτήματα συγχρηματοδότησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς ωστόσο να καλύπτεται το σύνολο του ποσού από την ΕΕ.

Πρόσθεσε ότι όσοι κτηνοτρόφοι επιλέξουν να επαναδραστηριοποιηθούν θα λάβουν την προβλεπόμενη στήριξη και απώλεια εισοδήματος μέσω εξατομικευμένων φακέλων, ενώ όσοι δεν επιθυμούν να συνεχίσουν θα αποζημιωθούν για την αξία των ζώων τους, με πρόνοια και για σανό και γάλα.

Τέλος, είπε ότι το κράτος είναι έτοιμο να στηρίξει όσους επιθυμούν να επαναδραστηριοποιηθούν, είτε με ζώα από την Κύπρο είτε, όπου χρειαστεί, εξετάζοντας και άλλες επιλογές, σημειώνοντας πάντως ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό ζωικό κεφάλαιο στη χώρα, ιδιαίτερα σε αιγοπρόβατα και βοοειδή, που μπορεί να στηρίξει την ανασυγκρότηση των μονάδων.