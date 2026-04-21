Συντονισμός δράσεων για τα απορρίμματα και ενίσχυση της ανακύκλωσης στον Δήμο Πάφου

Πραγματοποιήθηκε χθες, στο Δημοτικό Μέγαρο, υπηρεσιακή σύσκεψη με αντικείμενο τη διαχείριση των απορριμμάτων, σε συνάρτηση με την εφαρμογή του προγράμματος «Πληρώνω όσο Πετώ» και την προώθηση της διαλογής στην πηγή.

Η σύσκεψη συγκλήθηκε με πρωτοβουλία του Δημαρχεύοντος κ. Άγγελου Ονησιφόρου.

Σε αυτή συμμετείχαν η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Περιβάλλοντος, κα Έλενα Στυλιανοπούλλου, συνοδευόμενη από υπηρεσιακούς λειτουργούς, καθώς και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος του Δήμου. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν εκτενώς οι προκλήσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή της διαλογής στην πηγή, τη χωριστή συλλογή των επιμέρους ρευμάτων αποβλήτων και τη μείωση των ποσοτήτων που οδηγούνται σε υγειονομική ταφή, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τους στόχους που απορρέουν από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και την εθνική νομοθεσία.

Τέθηκαν, μεταξύ άλλων, ζητήματα που αφορούν την απουσία επαρκών υποδομών στην επαρχία Πάφου για την παραλαβή και επεξεργασία οργανικών και ανακυκλώσιμων υλικών, γεγονός που συνεπάγεται αυξημένο οικονομικό κόστος λόγω της ανάγκης μεταφοράς τους σε άλλες πόλεις. Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι η εφαρμογή της χωριστής συλλογής αναμένεται να επιφέρει περαιτέρω επιβάρυνση στο λειτουργικό κόστος, λόγω της ανάγκης αύξησης των δρομολογίων αποκομιδής. Εκ μέρους του Τμήματος Περιβάλλοντος επισημάνθηκε ότι καταβάλλονται στοχευμένες προσπάθειες για τη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών στην Πάφο, περιλαμβανομένων μονάδων παραλαβής και επεξεργασίας υλικών.

Παράλληλα, τονίστηκε ότι θα παρασχεθεί κάθε δυνατή στήριξη προς τον Δήμο Πάφου και τις λοιπές τοπικές αρχές, προς επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Αναφορικά με τη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων, έχει ήδη ληφθεί απόφαση για τη δημιουργία σταθμού παραλαβής και επεξεργασίας στην Πάφο, ο οποίος θα λειτουργεί με σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους και θα συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, ενώ αναμένεται εντός σύντομου χρονικού διαστήματος η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού.