Ανάμεσα στους πρωτοπόρους της ΕΕ η Κύπρος για την προστασία ανηλίκων στο διαδίκτυο με την υιοθέτηση νέας εφαρμογής

Στα πρωτοπόρα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υιοθέτηση της νέας εφαρμογής επιβεβαίωσης ηλικίας συγκαταλέγεται η Κύπρος, όπως δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρουσιάζοντας τη νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Η κ. φον ντερ Λάιεν και η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Χένα Βίρκκουνεν, παρουσίασαν μια δωρεάν και εύχρηστη λύση που προσφέρει η Ευρώπη, και «μπορεί να προστατεύσει τα παιδιά μας από επιβλαβές και παράνομο περιεχόμενο. Και βλέπουμε κράτη μέλη, όπως η Κύπρος, να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, προχωρώντας στην ενσωμάτωση της εφαρμογής στα εθνικά τους ψηφιακά πορτοφόλια», ανέφερε η κ. φον ντερ Λάιεν.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η ευρωπαϊκή εφαρμογή επιβεβαίωσης ηλικίας, εμπνευσμένη από το ηλεκτρονικό πορτοφόλι και τα πιστοποιητικά εμβολιασμού για τον COVID-19, είναι πλέον τεχνικά έτοιμη και θα διατεθεί σύντομα στους πολίτες σε ολόκληρη την ΕΕ. «Η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να αποδεικνύουν την ηλικία τους όταν αποκτούν πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως ακριβώς γίνεται και στον φυσικό κόσμο. Ταυτόχρονα, διασφαλίζει τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας της ιδιωτικότητας: οι χρήστες αποδεικνύουν την ηλικία τους χωρίς να αποκαλύπτουν άλλα προσωπικά δεδομένα και χωρίς να μπορούν να εντοπιστούν», σημείωσε.

«Βλέπουμε περισσότερα από τα κράτη μέλη μας να σημειώνουν μεγάλη πρόοδο, όπως η Γαλλία, η Δανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Κύπρος και η Ιρλανδία, που είναι πρωτοπόροι, και σχεδιάζουν να ενσωματώσουν αυτό το στοιχείο στα εθνικά τους ψηφιακά πορτοφόλια», τόνισε η Πρόεδρος της Κομισιόν.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι η εφαρμογή είναι πλήρως ανοικτού κώδικα και λειτουργεί σε κάθε συσκευή. «Λειτουργεί σε κινητό, tablet ή υπολογιστή, σε οποιαδήποτε συσκευή», ανέφερε, ενώ επισήμανε ότι είναι μια εφαρμογή ανοιχτού κώδικα, ώστε ο καθένας να μπορεί να ελέγξει τον κώδικα. «Αυτό σημαίνει επίσης ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από διεθνείς εταίρους. Είναι πολύ σημαντικό ότι η λύση αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί παγκοσμίως», είπε.

Η κ. φον ντερ Λάιεν συνέδεσε τη νέα εφαρμογή με την εμπειρία της πανδημίας. «Κατά τη διάρκεια της COVID-19 αναπτύξαμε σε χρόνο-ρεκόρ μόλις τριών μηνών την εφαρμογή πιστοποιητικών. Χρησιμοποιήθηκε από 78 χώρες σε τέσσερις ηπείρους. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Τώρα παίρνουμε αυτή την επιτυχία και την εφαρμόζουμε στην επιβεβαίωση ηλικίας, με τις ίδιες αρχές και το ίδιο μοντέλο», ανέφερε.

Τόνισε, επίσης, ότι η εφαρμογή αποτελεί «ένα ισχυρό εργαλείο για γονείς, εκπαιδευτικούς και φροντιστές», ενώ προειδοποίησε ότι «δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες για τις πλατφόρμες». Σημείωσε ότι θα υπάρχει «μηδενική ανοχή για εταιρείες που δεν σέβονται τα δικαιώματα των παιδιών μας. Τα δικαιώματα των παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έρχονται πριν από τα εμπορικά συμφέροντα», υπογράμμισε.

Από την πλευρά της, η Αντιπρόεδρος Βίρκκουνεν χαρακτήρισε την προστασία των ανηλίκων «κορυφαία προτεραιότητα» και στάθηκε ιδιαίτερα στην εφαρμογή του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA). «Η επιβολή των κανόνων είναι κρίσιμη. Δεν θα ανεχθούμε πλατφόρμες που κερδίζουν χρήματα εις βάρος των παιδιών», δήλωσε.

Αναφερόμενη στις πρόσφατες παρεμβάσεις της ΕΕ, σημείωσε ότι η Κομισιόν έχει ήδη αναλάβει «πρωτοφανείς δράσεις απέναντι σε πλατφόρμες για τον εθιστικό σχεδιασμό τους, το ατέρμονο scrolling, το autoplay, τις συνεχείς ειδοποιήσεις και τους εξαιρετικά εξατομικευμένους αλγόριθμους που έχουν έναν στόχο: να κρατούν τα παιδιά κολλημένα στις οθόνες τους».

Σύμφωνα με την Αντιπρόεδρο, «το μήνυμα είναι σαφές: δεν θα συμβιβαστούμε όταν πρόκειται για την ευημερία των παιδιών μας». Η κ. Βίρκκουνεν τόνισε ότι η έλλειψη αξιόπιστων εργαλείων επιβεβαίωσης ηλικίας από τις ίδιες τις πλατφόρμες οδήγησε την ΕΕ στην ανάπτυξη της δικής της λύσης. «Καθώς οι πλατφόρμες δεν διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία, προχωρήσαμε εμείς στη λύση. Η ευρωπαϊκή εφαρμογή είναι τεχνικά έτοιμη από σήμερα», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς η τεχνική αυτή λύση «βασίζεται σε τεχνολογία που επιτρέπει στους χρήστες να παραμένουν σε πλήρη έλεγχο των δεδομένων τους. Δεν θέλουμε οι πλατφόρμες να σαρώνουν διαβατήρια ή να χρησιμοποιούν αναγνώριση προσώπου», ανέφερε.

Αναφέρθηκε στη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού συντονισμού «για την πιστοποίηση και τον συντονισμό, ώστε τα αποδεικτικά ηλικίας να λειτουργούν απρόσκοπτα σε ολόκληρη την ΕΕ. Χρειαζόμαστε μία ενιαία λύση, όχι 27 διαφορετικές», είπε, και υπογράμμισε ότι «το διαδίκτυο πρέπει να είναι ένας ασφαλής χώρος για τα παιδιά μας – και είμαστε απολύτως δεσμευμένοι να το κάνουμε πραγματικότητα».

Πηγή: ΚΥΠΕ