Έργα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού – Ποιες λωρίδες κλείνουν

Δευτέρα, 27/4/2026, μεταξύ των ωρών 08:30-14:30, στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού (Α1) με κατεύθυνση προς Λεμεσό, στην περιοχή της Κακορατζιάς, θα εκτελούνται εργασίες κλαδεμάτων .

Τα έργα που θα διενεργούνται κατά την επόμενη περίοδο στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού ανακοίνωσε το Τμήμα Δημοσίων Έργων, καλώντας τους οδηγούς να επιδείξουν την απαραίτητη κατανόηση και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

Ειδικότερα το Τμήμα ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα, 27/4/2026, μεταξύ των ωρών 08:30-14:30, στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού (Α1) με κατεύθυνση προς Λεμεσό, στην περιοχή της Κακορατζιάς, θα εκτελούνται εργασίες κλαδεμάτων και πως κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα κλείσει η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου, για απόσταση 1 χιλιομέτρου περίπου, και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Περαιτέρω ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη, 22/04/2026, και την Πέμπτη, 23/04/2026, μεταξύ των ωρών 9:00-17:00, θα εκτελούνται εργασίες εκσκαφής για τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού- Λευκωσίας (Α1) πριν από την έξοδο Αγίου Τύχωνα με κατεύθυνση προς Λευκωσία και πως κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών στο πιο πάνω τμήμα, το έρεισμα θα παραμείνει κλειστό για απόσταση 600 μέτρων.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

