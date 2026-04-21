Απειλούν με χάος ενόψει της Συνόδου Κορυφής - Προβληματίζουν πολιτικοποίηση και κατεχόμενα

Δυναμιτίζεται το σκηνικό γύρω από τον αφθώδη πυρετό. Στον απόηχο της επέκτασης του ιού στη δυτική Λευκωσία και την αύξηση των θανατώσεων, οι οποίες έχουν φτάσει μέχρι στιγμής τις 52.000, οδηγώντας σε αφανισμό το 10% του ζωικού κεφαλαίου, ομάδες κτηνοτρόφων απειλούν, μετά τη διαμαρτυρία της Κυριακής στη Λευκωσία, με πιο δυναμικά μέτρα. Συγκεκριμένα, προειδοποιούν, ότι σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί το αίτημά τους για τον τερματισμό των μαζικών θανατώσεων, θα προχωρήσουν την Πέμπτη, όταν θα λάβει χώρα στην Κύπρο η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ, σε αποκοπές δρόμων στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς και στο αεροδρόμιο και λιμάνι Λάρνακας, προκαλώντας «χάος» σε μία σημαντική μέρα για την κυπριακή Προεδρία της ΕΕ.

Την ίδια ώρα, τόσο σε επίπεδο Υπουργείου Γεωργίας, όσο και σε επίπεδο επιδημιολογικής ομάδας, επικρατεί προβληματισμός για την πολιτικοποίηση της κτηνιατρικής κρίσης, με αποτέλεσμα, εικόνες, όπως οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, να επηρεάζουν αρνητικά τη διαχείριση της, αλλά και να βγαίνουν προς τα έξω αναφορές για τη φύση και τα μέτρα αντιμετώπισης του ιού, που σύμφωνα με τους επιστήμονες δεν έχουν επιστημονικό υπόβαθρο. Σε συνέντευξή της χθες στον ΑΝΤ1, η υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, ανέφερε, ότι όπως υποστήριξαν οι Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες, πολιτικές παρεμβάσεις ατόμων, που αγνοούσαν τα επιστημονικά δεδομένα και την επικινδυνότητα του ιού, επηρέασαν αρνητικά τη διαχείριση της κρίσης του αφθώδους πυρετού. Επίσης, όπως πληροφορείται ο «Π», μέλη της επιδημιολογικής ομάδας, τα οποία ανήκουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα, ετοιμάζονται να παρέμβουν με δημόσιες τοποθετήσεις.

Στο επίκεντρο ο παράγοντας κατεχόμενα

Στην επιχειρηματολογία των διαμαρτυρόμενων κτηνοτρόφων εντάσσεται ως προμετωπίδα ο παράγοντας κατεχόμενα. Χαρακτηρίζοντας ως μία «τρύπα στο νερό» τα μέχρι στιγμής μέτρα της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα οποία ακολουθούν τη νομοθεσία και τα πρωτόκολλα της ΕΕ, σημειώνουν, ότι από τη στιγμή που στα κατεχόμενα οι Τ/Κ εφαρμόζουν διαφορετική πολιτική, δηλαδή εμβολιασμούς χωρίς θανατώσεις, ώστε να «ζουν με τον ιό», ο αφθώδης πυρετός δεν θα σταματήσει να επανεμφανίζεται.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι για το ίδιο ζήτημα, ετοιμάζονται να επανέλθουν και οι αγροτικές οργανώσεις, παρά το «όχι» που εισέπραξαν επισήμως στις 13 Μαρτίου από τον Ευρωπαίο επίτροπο για την Υγεία των ζώων, Όλιβερ Βάρχελι. Αν και καταδικάζουν τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από ομάδες κτηνοτρόφων, λόγω κινδύνου διασποράς του ιού, και δεν συμμετέχουν σε αυτές, βλέποντας μάλιστα ενόψει εκλογών να κρύβονται πολιτικά κίνητρα ορισμένων ατόμων στον πυρήνα της ταραχής τους, ωστόσο σε μεταξύ τους συναντήσεις συμφώνησαν, μετά και από τη διαπίστωση ότι τα μέτρα συγκράτησης του ιού δεν έφεραν καρπούς, όπως ζητήσουν από την κυβέρνηση νέα διαπραγμάτευση με την ΕΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π» την επόμενη εβδομάδα θα θέσουν το θέμα τόσο στη συνάντηση της Επιτροπής των αποζημιώσεων για τον αφθώδη πυρετό όσο και στη συνεδρίαση της Επιτροπής για το χαλούμι. Συγκεκριμένα, θα ζητήσουν να επανέλθει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης και των αιτημάτων της Κύπρου από την ΕΕ, η εξαίρεση από τα πρωτόκολλα θανατώσεων, ώστε να μην αφανιστεί σταδιακά ολόκληρο το ζωικό κεφάλαιο, με τα επιχειρήματα, ότι η Κύπρος είναι απομονωμένο νησί, με το καθεστώς των κατεχομένων, όπου οι Τ/Κ «ζουν με τον ιό» και εμβολιάζουν, χωρίς να θανατώνουν.

Συνέρχεται η Δικοινοτική Επιτροπή

Την ίδια ώρα για το ζήτημα της κοινής πολιτικής στις δύο πλευρές, προέκυψε εξέλιξη σε επίπεδο Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής Υγείας. Μετά από 15 μέρες η τ/κ πλευρά ανταποκρίθηκε στο αίτημα της ε/κ πλευράς, ώστε να γίνει μια δεύτερη συνεδρίαση της Κτηνιατρικής Υποεπιτροπής, μετά τη συνάντηση της 17ης Μαρτίου, όπου οι κτηνίατροι από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπό την προσωπική τους ιδιότητα, ζήτησαν από την τ/κ πλευρά να λειτουργεί στη βάση του ευρωπαϊκού κεκτημένου για ενιαία και ομοιόμορφη πολιτική. Τα τ/κ μέλη της Κτηνιατρικής Υποεπιτροπής, τα οποία ζήτησαν χρόνο για να μελετήσουν το ενδεχόμενο αλλαγής της στρατηγικής τους και να το υποβάλουν στην ιεραρχία τους, θα επανέλθουν στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας, για να ξεκαθαρίσει η στάση που θα τηρηθεί από τα κατεχόμενα, σύμφωνα με όσα δήλωσε στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» και στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6, ο Ε/Κ συμπρόεδρος της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Υγεία, Λεωνίδας Φυλακτού.

Τόνισε παράλληλα, ότι η πίεση που ασκείται από τη Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή δεν είναι από μόνη της επαρκής, υπογραμμίζοντας, ότι καθοριστικό ρόλο θα πρέπει να διαδραματίσει η ΕΕ, η οποία και χρηματοδοτεί, όπως είπε, την τουρκοκυπριακή κοινότητα, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή κοινών πρακτικών στη διαχείριση της κρίσης.

Εκτάκτως στη Βουλή

Ως αποτέλεσμα των ανησυχιών, που έχει προκαλέσει στον κτηνοτροφικό κλάδο η αδυναμία συγκράτησης του ιού, συνεδριάζει την προσεχή Πέμπτη εκτάκτως η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας. Μεταξύ άλλων, κλήθηκαν ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας και ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, ώστε να δώσουν απαντήσεις για τα πρόσφατα κρούσματα αφθώδους πυρετού, τα μέτρα εξάπλωσης της νόσου και τα μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων, των οποίων ο κύκλος εργασίας επηρεάστηκε.

Πιο δραστικά μέτρα

Εξάλλου η λήψη δραστικών μέτρων και περιορισμών, που θα λειτουργήσουν ως ανάχωμα στις ανθρωπογενείς αιτίες, που διασπείρουν τον ιό, ήταν αντικείμενο χθεσινής συνεδρίασης της επιδημιολογικής ομάδας. Μετά τη διαπίστωση της περασμένης Τετάρτης, ότι ο ιός διέφυγε από τις δύο αρχικές ζώνες και προχώρησε στη δυτική Λευκωσία, άρχισε η επεξεργασία των νέων μέτρων, με αποκορύφωμα τη χθεσινή κρίσιμη συνεδρίαση, για τα αποτελέσματα της οποίας τηρείται μέχρι στιγμής «σιγή ιχθύος» από τα μέλη της Επιτροπής.

Στην τελική ευθεία για αποζημιώσεις

Σε σχέση με το θέμα των αποζημιώσεων - το τελικό ποσό, μετά την καταβολή προκαταβολής - προς τους πληγέντες κτηνοτρόφους, το οποίο αποτελεί ακόμα ένα επιχείρημα όσων κτηνοτρόφων διαμαρτύρονται, αναμένεται, σύμφωνα με πηγές από την Επιτροπή αποζημιώσεων για τον αφθώδη πυρετό, να κλείσει τις επόμενες 7 - 10 μέρες. Εξάλλου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ολοκληρώνεται το χρονικό διάστημα των 90 ημερών, εντός του οποίου, όπως ορίζει η νομοθεσία της ΕΕ, θα πρέπει να καταβάλλονται.