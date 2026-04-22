Κάλεσαν το FBI… 22 ημέρες μετά - Δεν διορίστηκαν ποινικοί ανακριτές και η κυβέρνηση αποτάθηκε ξανά στις ΗΠΑ

Σε μια απόφαση που προκάλεσε ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις προχώρησε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωσε την κάθοδο ειδικού κλιμακίου του FBI για να συνδράμει στις έρευνες για τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη. Μια απόφαση, η οποία ομολογουμένως λήφθηκε με μεγάλη καθυστέρηση, καθώς έχουν παρέλθει 22 ημέρες από τη δημοσίευση της επίμαχης ανάρτησης από τον Μακάριο Δρουσιώτη και είναι ήδη σε εξέλιξη το ανακριτικό έργο, ενώ παράλληλα αναμένονται τα αποτελέσματα του δικανικού ελέγχου από το εξειδικευμένο εργαστήρι της Europol.

Το ειδικό κλιμάκιο του FBI που αναμένεται στο νησί μας, πιθανότατα ανήκει στην ομάδα που εξειδικεύεται στην ανάλυση συμπεριφοράς για πολύπλοκα εγκλήματα με εμπειρία και τεχνογνωσία και σε θέματα διερεύνησης αδικημάτων που σχετίζονται με την τεχνολογία και το διαδίκτυο. Πρόκειται για το κλιμάκιο Behavioral Analysis Units (BAUs). Η συγκεκριμένη ομάδα του FBI στελεχώνεται μεταξύ άλλων, από έμπειρους δικανικούς αναλυτές, από ψυχολόγους και εγκληματολόγους και εξετάζουν και διερευνούν εγκληματικές ενέργειες και ειδικά συμπεριφορές από τα πρόσωπα τα οποία ενδέχεται να διασυνδέονται με την υπόθεση που ζητείται η συνδρομή τους. Όπως αναφέρθηκε αρμοδίως στον «Π», ο ρόλος τους θα είναι κυρίως βοηθητικός με την παροχή εμπειρογνωμοσύνης και τεχνογνωσίας προς τους ανακριτές του Αρχηγείου Αστυνομίας που διερευνούν την υπόθεση. Δηλαδή, αναμένεται να ενημερωθούν για την πορεία του ανακριτικού έργου, τα τεκμήρια, τις καταθέσεις καθώς και για το αποτέλεσμα των δικανικού ελέγχου από τον οποίο πέρασαν οι ηλεκτρονικές συσκευές που στάληκαν στη Europol.

Με την εξέταση όλων των στοιχείων, οι ειδικοί από το FBI αναμένεται να καθοδηγήσουν τους κύπριους ανακριτές για τα επόμενα βήματα στη διερεύνηση, κατά πόσον απαιτείται η συμπλήρωση του ανακριτικού έργου, είτε με καταθέσεις από άτομα που ήδη λήφθηκαν, είτε από πρόσωπα τα οποία ακόμη δεν κατέθεσαν.

Σε ό,τι αφορά το πόρισμα από το δικανικό εργαστήριο της Europol αναμένεται σύντομα να βρεθεί στα χέρια της Αστυνομίας, κάτι που ίσως γίνει τέλη αυτής της βδομάδας ή αρχές της επόμενης. Αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά «χαρτιά», για την ολοκλήρωση του ανακριτικού έργου, καθώς θα υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για την αυθεντικότητα ή όχι των μηνυμάτων και των άλλων στοιχείων που σχετίζονται με την υπόθεση και λήφθηκαν από κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές.

Η απόφαση

Την απόφαση για κάθοδο του FBI ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Ενημερώνοντας τα μέλη του Υπουργικού, ο Πρόεδρος είπε ότι, σε σχέση με τις καταγγελίες, τους ισχυρισμούς για την υπόθεση που είναι στη δημοσιότητα, έχω ενημερωθεί από τον υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης για την πρόοδο των ερευνών. «Είναι σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο, γίνεται συστηματική εργασία, συνεχής αξιολόγηση όλων των δεδομένων. Όπως είναι γνωστό, η Αστυνομία ήδη βρίσκεται σε συνεχή επαφή και συνεργασία με τη Europol. Ειδικότερα για το θέμα του εξειδικευμένου δικανικού ελέγχου στη βάση σύγχρονων ευρωπαϊκών προτύπων και μεθόδων που δεν δύναται να αμφισβητηθούν από κανένα, θέλω να σας ενημερώσω ότι παράλληλα, την περασμένη εβδομάδα, επικοινώνησα με την Αμερικανική Κυβέρνηση και ζήτησα τη βοήθεια του FBI στις έρευνες που γίνονται, ειδικότερα στην ανάλυση των καταθέσεων και μαρτυριών. Η ανταπόκριση ήταν αμέσως θετική»

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησης του, ο Πρόεδρος είπε ότι «έχουμε ευθύνη και εγώ ως Πρόεδρος και εμείς όλοι εδώ, ως Υπουργικό Συμβούλιο, ως θεματοφύλακες του Συντάγματος, πάντα με θεσμική σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, να προχωρούμε αξιοποιώντας και τις διεθνείς μας συνεργασίες, όπως για παράδειγμα με το FBI, με έναν και μοναδικό στόχο: την πλήρη διερεύνηση και την ενίσχυση των πολιτών έναντι των θεσμών και της δικαιοσύνης στη χώρα μας, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Αντίδραση Δρουσιώτη

Η ανακοίνωση για κλήση του FBI στην Κύπρο προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Μακάριου Δρουσιώτη ο οποίος σε ανάρτηση του υποστήριξε ότι «το να καταφεύγει ο Πρόεδρος στο FBI κάθε φορά που δεν τολμά να πάρει τις αποφάσεις που πρέπει, και να αναζητεί δεκανίκια αξιοπιστίας από εύηχους ξένους οργανισμούς, εξευτελίζει το ίδιο το κράτος και τους θεσμούς του.

«Δεν έχουμε στην Κύπρο 2-3 ανθρώπους υπεράνω υποψίας, οι οποίοι έχουν γνώση της κυπριακής πραγματικότητας, για να αναλάβουν αυτή την ευθύνη και θα κάνουμε εισαγωγή από την Αμερική; Δεν είμαστε αποικία των ΗΠΑ, είναι δική μας η ευθύνη να δημιουργήσουμε ένα Κράτος Δικαίου. Γιατί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αρνείται να διορίσει ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές; Αν επιβάλλεται να έρθει το FBI, γιατί δεν επιβάλλεται ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών από την Κύπρο; Φέραμε ξανά το FBI με αφορμή το ζήτημα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Έμειναν στην Κύπρο κάποια χρόνια. Έφυγαν και δεν ακούσαμε τίποτα. Κάλεσε το ATF για τις πυρκαγιές. Τι μας είπε και τι μάθαμε που δεν γνωρίζαμε;» σημειώνει στην ανάρτηση του. Τονίζει επίσης πως «οτιδήποτε άλλο εκτός από ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές από την Κύπρο, υπεράνω υποψίας, είναι προσπάθεια συγκάλυψης».

Άμεσα για Certiorari

Στο μεταξυ χθες καταχωρήθηκε μέσω του i-justice και το αίτημα για ακύρωση του εντάλματος έρευνας στο σπίτι και στο γραφείο του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη. Με τη διαδικασία επιχειρείται η ακύρωση του εντάλματος έρευνας, απαγόρευση στη δικαστή που το εξέδωσε, να έχει οποιαδήποτε εμπλοκή σε μελλοντική διαδικασία και άμεση αναστολή περαιτέρω έρευνας στις συσκευές που παραλήφθηκαν.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο δικηγόρος Χρίστος Κληρίδης ο οποίος εκπροσωπεί στην παρούσα διαδικασία τον Νίκο Κληρίδη, ανέφερε ότι δεν αποκλείεται το αίτημα να οριστεί για εξέταση ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου ακόμη εντός της βδομάδας.

Σύμφωνα με τον Χρίστο Κληρίδη, στο επίκεντρο της νομικής επιχειρηματολογίας βρίσκεται το ζήτημα του δικηγορικού απορρήτου και της προστασίας της σχέσης δικηγόρου–πελάτη. Υποστήριξε, επίσης, ότι η έρευνα στο σπίτι του Νίκου Κληρίδη ήταν περιττή, καθώς -όπως είπε- ο ίδιος δεν είναι ύποπτος αλλά μάρτυρας και έχει ήδη παραδώσει σχετικό υλικό στην Αστυνομία. «Η Αστυνομία είχε ήδη στη διάθεσή της τα στοιχεία. Θα μπορούσε, αν χρειαζόταν κάτι επιπλέον, να το ζητήσει με επιστολή και προθεσμία», ανέφερε, κάνοντας λόγο για «σπουδή» στην έκδοση και εκτέλεση του εντάλματος.

Τρία κινητά από Παπαδάκη

Τρεις συσκευές κινητών τηλεφώνων παρέδωσε χθες στην Αστυνομία ο τέως ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδάκης, στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση «Σάντη».Μιλώντας στον «Πολίτη» 107,6 & 97,6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» είπε ότι η παράδοση των συσκευών εντάσσεται στη συνέχιση της διερεύνησης, με τις αρχές να αναμένεται να προχωρήσουν σε περαιτέρω δικανικό έλεγχο του περιεχομένου τους. Υπενθυμίζεται ότι ο γνωστός πολιτικός είχε αναθέσει σε ιδιώτη δικανικό ερευνητή την εξέταση των τριών κινητών του τηλεφώνων και την ετοιμασία σχετικής πραγματογνωμοσύνης, η οποία ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε. Η σχετική έκθεση είχε ήδη κατατεθεί στο ΤΑΕ Λευκωσίας, ενώ από την πρώτη στιγμή είχε δηλώσει ότι οι συσκευές του βρίσκονται στη διάθεση των ανακριτικών αρχών.